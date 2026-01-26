Hołownia rozważa "opcję atomową". "Jest ze mną większość rządowa"

Swoiste ultimatum, którym Szymon Hołownia zagroził opuszczeniem założonej przez siebie partii padło w poniedziałkowym programie "Graffiti" na antenie Polsat News.

Hołownia grozi opuszczeniem Polski 2050. Ujawniono jego stronników

– Jeżeli będzie sytuacja, w której mamy do czynienia z prywatyzacją ugrupowania przez jedną z frakcji... Nie wiedzę innego rozwiązania. Tak opuszczę Polskę 2050, bo nie będzie to Polska 2050 ani Szymona Hołowni, ani tych wartości, z którymi tę partię zakładałem – zapowiedział polityk.

Ze słów Hołowni wynika, że gdyby zdecydował się na tak radykalny krok, nie opuściłby partii sam. – Jest ze mną pewnie, że tak powiem, większość rządowa. Większość rządowa wynosi dzisiaj matematycznie 13, natomiast jak się popatrzy od początku kadencji na statystykę głosowań, to efektywnie jest to 15-16 osób – podkreślił.

O tym, że były marszałek Sejmu może zdecydować się na "opcję atomową" informowała wcześniej Interia. Portal ten wskazuje dziś, że scenariusz ten jest bardzo prawdopodobnie. Jednocześnie publikuje listę stronników Hołowni, którzy wraz z nim mogliby opuścić partię. To, jak czytamy: Agnieszka Buczyńska, Elżbieta Burkiewicz, Adam Gomoła, Piotr Górnikiewicz, Michał Gramatyka, Adam Luboński, Maja Nowak, Barbara Okuła, Łukasz Osmalak, Bartosz Romowicz, Piotr Strach, Paweł Śliz i Kamil Wnuk.

Serwis zastrzega, że nie jest to jednak zamknięta grupa, gdyż spora grupa posłów wciąż waha się, jaką postawę przyjąć.

– Frakcja zwolenników Hołowni jeszcze w niedzielę wynosiła 13 osób, ale dwóch kolejnych posłów udało się przekonać – przekazał Interii jeden z polityków Polski 2050.

Koalicja zagrożona? Jednoznaczna deklaracja Hołowni

Czy wyjście stronników Hołowni oznaczałby koniec koalicji rządzącej. Oficjalnie sam zainteresowany zapewnia, że nie.

– Mówię w sposób bardzo jasny i wyraźny: w sytuacji, którą dzisiaj mamy, absolutnie nie rozważam żadnego wychodzenia z koalicji – oświadczył Szymon Hołownia w poniedziałkowym wywiadzie.

Czytaj też:

"Wojna domowa". Hołownia grozi odejściem z Polski 2050Czytaj też:

Po sensacyjnych doniesieniach Polska 2050 uderza w Onet. "Brak rzetelności"Czytaj też:

Najnowszy ranking zaufania do polityków. Kto zyskuje, a kto traci?