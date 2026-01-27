Co dalej z Polską 2050? Hołownia: Rada Krajowa mnie nie chce

W ubiegłym tygodniu Rada Krajowa Polski 2050 podjęła decyzję o powtórzeniu drugiej tury wyborów na szefa partii. Uchwała mówiła o tym, że głosowanie ma się odbyć do 31 stycznia.

W miniony czwartek TVN24 ujawnił, że pod koniec ubiegłego roku na jednym z internetowych komunikatorów powstała grupa pn. "2026". Jej członkami zostali najbardziej zaufani ludzie Szymona Hołowni – posłowie oraz ministrowie z Polski 2050. Sam Hołownia też był obecny na czacie.

Z korespondencji wynika, że jeszcze przed pierwszą turą głosowania na przewodniczącego ugrupowania pojawił się pomysł storpedowania wyborów i znalezienia furtki prawnej, aby Hołownia mógł dalej rządzić partią. Inicjatorką takiej dyskusji była minister kultury Marta Cienkowska.

Hołownia: Nie chcą mnie w partii

Były lider ugrupowania przyznaje, że władze partii nie chcą go już widzieć na fotelu przewodniczącego.

– Rada Krajowa (mnie – przyp. red.) nie chce i mówi o tym w sposób bardzo wyraźny. Rzeczywiście większość, która dzisiaj tą partią rządzi (...) twierdzi, że potrzebuje tej zmiany przywództwa i generuje też mnóstwo chaosu przy tej okazji (...) Rzeczywiście czas na zmianę przywództwa w Polsce 2050 nadszedł, dlatego ja we wrześniu zdecydowałem z tego przywództwa ustąpić – powiedział.

Hołownia wskazał, że kampania wyborcza "przyniosła bardzo wiele złego" i "strasznie podzieliła" partię.

– Jeszcze raz powtarzam, bezsensem jest jeszcze w takiej sytuacji wewnętrznej, jaką mamy dziś w Polsce robić wojnę w jednej z koalicyjnych partii. Nie robi się wyborów w czasie wojny i tutaj nie dam sobie wmówić, że chodzi o moją władzę, bo ja jestem jedyny, który z władzy w tej organizacji ustąpił, zrobił krok do tyłu i powiedział, teraz jest wasz czas. Natomiast chaos, jaki powstał, kiedy zaczęło się kolegialne zarządzanie i ta demokracja szlachecka kazał powiedzieć mi, słuchajcie może trzeba pójść na drugi krąg – stwierdził były marszałek Sejmu.

