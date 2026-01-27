Niechlubny rekord w Polsce. Tak źle nie było od kryzysu z 2008 roku

Według danych przedstawionych przez dziennik "Rzeczpospolita", zwolnienia grupowe zgłoszone do urzędów pracy w Polsce w 2025 r. objęły ponad 97,6 tys. pracowników. To prawie trzykrotnie więcej niż w 2024 r., gdy dokonano największych cięć zatrudnienia od pandemii COVID-19, i najwięcej od globalnego kryzysu finansowego z lat 2008-2009.

Tylko w marcu 2025 r. zarejestrowano ponad 56,3 tys. osób do zwolnienia, czyli o ponad połowę więcej niż w całym 2024 r. Ten skokowy wzrost wynikał głównie z redukcji zatrudnienia w Poczcie Polskiej. W związku z zamiarem zmiany regulaminu wynagrodzeń, spółka zgłosiła aż 51,6 tys. grupowych wypowiedzeń. "Ale i bez niej zgłoszono w 2025 r. zwolnienia 46 tys. osób" – zaznaczyła "Rz".

Wiele zwolnień w ubiegłym roku pochodziło od dużych i znanych firm, m.in.: PKP Cargo, Black Red White, Beko, Henkel oraz Eko-Okna. Fala zwolnień dotknęła także: Fujitsu Technology Solutions, HSBC, Heinekena i Shella.

Ile wynosi bezrobocie w Polsce?

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 577 tys. w listopadzie 2025 r. – tyle samo co miesiąc wcześniej. Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w naszym kraju wyniosła 3,2 proc. w listopadzie 2025 r. Polska zanotowała najniższy wskaźnik bezrobocia obok Czech (3,2 proc.) oraz po Malcie (3,1 proc.).

Eurostat podał, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,3 proc. w listopadzie 2025 r. – tyle samo co miesiąc wcześniej. W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł 6 proc. – również tyle samo co miesiąc wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

