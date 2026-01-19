Zwolnienia grupowe w Agorze. Ujawniono szczegóły

Zwolnienia obejmą w odniesieniu do Wyborczej – do 60 pracowników, w odniesieniu do Gazeta.pl – do 63 pracowników i w odniesieniu do Eurozet Consulting – do 13 pracowników, w grupach zawodowych: wsparcie operacyjne, sprzedaż, wsparcie biznesowe i redakcja.

Co otrzymają zwalniani pracownicy?

Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji zatrudnienia w Agora SA, Grupie Radiowej Agory i Eurozet (łącznie dalsze maks. 30 pracowników), która obciąży wynik Grupy Agora w IV kwartale 2025 r. wyniesie około 11,7 mln zł.

"Na mocy porozumień zwalniani pracownicy otrzymają świadczenia wynikające z przepisów prawa. Ponadto, w przypadku zawarcia porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy, do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczone zostanie, w szczególności, dodatkowe odszkodowanie, którego wysokość zależała będzie od stażu pracy danego pracownika w danej spółce. Oprócz wsparcia finansowego, pracownikom odchodzącym na podstawie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, Wyborcza, Gazeta.pl oraz Eurozet Consulting zaoferują dofinansowanie do opieki medycznej do 31 grudnia 2026 r., opiekę psychologiczną, a także inne działania mające na celu łagodniejszą adaptację zwalnianych pracowników do nowych warunków. W ramach procesu zwolnienia grupowego, niektórym pracownikom może zostać zaproponowana zmiana warunków pracy i płacy" – czytamy w komunikacie.

Zwolnienia również w spółce Agora SA

Restrukturyzacja zatrudnienia w grupie kapitałowej obejmie również Agorę SA, która zamierza zwolnić do 20 pracowników w obszarach wsparcia biznesowego i operacyjnego oraz Grupę Radiową Agory oraz Eurozet, w których restrukturyzacja obejmie łącznie do 10 osób w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji. Łącznie Grupa Agora w ramach restrukturyzacji zatrudnienia zwolni do 166 pracowników, co stanowi 6,56 proc. pracowników Grupy.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.

