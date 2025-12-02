Kłopoty Agory. Spółka sprzedaje akcje

Z kolei kwota 0,32 mln euro podlega zatrzymaniu przez kupującego i będzie zwalniana stopniowo w okresie 3-letnim, podała Agora.

ROI Hunter to spółka działająca w branży marketingu internetowego.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.

Agora oszczędzi na podatkach

Szef mazowieckiego Urzędu Skarbowego zarejestrował na 2026 rok podatkową grupę kapitałową, którą od kilku lat Agora tworzy z kilkoma swoimi spółkami zależnymi. Firma spodziewa się, że dzięki temu zapłaci ok. 10 mln złotych podatków mniej.

Agora poinformowała w komunikacie giełdowym, że naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zarejestrował przedłużenie na 2026 rok przez firmę i jej kilka spółek umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej Agora.

Taką grupę Agora tworzy ze spółkami zależnymi Grupa Radiowa Agory, Agora TC, Plan D, Helios, AMS, Yieldbird i Plan A. Agora została wskazana jako spółka reprezentująca grupę w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordynacji podatkowej.

Zwolnienia w spółce Wyborcza

Wyborcza – spółka zależna Agory – zawarła w lipcu br. porozumienia ze związkiem zawodowym działającym przy spółce oraz przy udziale rady pracowników spółki i zdecydowała o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego na zasadach określonych w zawartym porozumieniu – podała Agora.

Jak poinformowano, szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik spółki i Grupy Agora w III kwartale 2025 r. wyniesie około 2,4 mln zł.

