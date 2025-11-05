Wspólny zarząd mediów Agory. "Trendy spadkowe"

Chodzi o strategię 1Digital, której celem jest wzmocnienie pozycji Agory w obszarze cyfrowym – podał portal Wirtualne Media.

"Pracują w nim redaktorzy i menedżerowie z trzech spółek. Ich zadaniem jest znalezienie rozwiązań, które pozwolą nam wspólnie podjąć wyzwania rzucane przez nowe technologie, globalne platformy komunikacji czy zmieniający się model korzystania z treści. Trendy spadkowe w zasięgach portali, odpływ budżetów reklamowych do big techów, walka o uwagę odbiorców z platformami – to tylko część problemów, z którymi się mierzymy" – przekazał w komunikacie zarząd Grupy Agora. "To nowe otwarcie dla cyfrowych mediów Agory, do których należą tak znane marki jak "Gazeta Wyborcza", Gazeta.pl czy Sport.pl. Dotąd działały niezależnie, choć pod tym samym dachem. Teraz wspólnie wyznaczą kierunek rozwoju" – komentuje Bartosz Hojka, prezes zarządu Grupy Agora.

Nowy zarząd, nowe plany

1Digital obejmie Wyborczą, serwis Gazeta.pl oraz część cyfrową Grupy Eurozet. W nowym zarządzie znajdą się Aleksandra Sobczak (prezes), Bartłomiej Chmiel (dotychczasowy prezes zarządu Gazeta.pl), Mikołaj Chrzan (prezes zarządu spółki Wyborcza) i Ewa Walas (wicenaczelna Gazeta.pl). "Właśnie im powierzamy misję stworzenia nowej, silnej cyfrowej Agory. Od grudnia będą zarządzać dwoma spółkami, które posiadają w swoim portfelu wiodące marki mediowe, największe zespoły redakcyjne, zasoby technologiczne i kompetencje digital" – Wirtualne Media cytują komunikat. podano w wiadomości, do której dotarła nasza redakcja.

"Dzięki temu będzie nam łatwiej zachować niezależność redakcji i walczyć o silną pozycję naszych marek – w tym Gazeta.pl i Sport.pl – na konkurencyjnym rynku mediów cyfrowych" – dodano.

Czytaj też:

Kolejny dziennikarz w Kanale Zero. "Chcą rzucić wyzwanie największym"Czytaj też:

Wstrząs w znanej redakcji. Znikają czołowi pracownicy