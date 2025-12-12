Nowy sondaż partyjny. Jest jedno zaskoczenie

W sondażu IPSOS, przeprowadzonym na zlecenie Radia ZET, zapytano najpierw o frekwencję. Na pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, czy wziąłby Pan/wzięłaby Pani w nich udział?", ankietowani odpowiedzieli:

Zdecydowanie tak – 52 proc.

Raczej tak – 11 proc.

Raczej nie – 13 proc.

Zdecydowanie nie – 17 proc.

Nie wiem, trudno powiedzieć – 6 proc.

Sześć partii w Sejmie, jedno zaskoczenie

Kolejna pytanie brzmiało: "Na którą partię oddałby Pan / oddałaby Pani głos?". Najwięcej respondentów deklaruje oddanie głos na Koalicję Obywatelską – 30 proc. Drugie jest PiS z 25 proc. poparcia, a trzecia Konfederacja, na którą chce głosować 13 proc. badanych. Do Sejmu weszłaby też partia Grzegorza Brauna Konfederacja Korony Polskiej – 7 proc. oraz Nowa Lewica – 7 proc. Co ciekawe, próg wyborczy w sondażu przekracza Partia Razem – 6 proc.

Poza Sejmem Polska 2050 – 3 proc. oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – 3 proc. Opcję "nie wiem / trudno powiedzieć" wybrało 7 proc. badanych.

"Interesujące prognozy płyną z analizy tak zwanych przepływów elektoratu. Zestawienie deklaracji, jak Polacy chcą głosować, z danymi, jak głosowali w poprzednich wyborach w 2023 roku, ukazuje rozczarowanie popieranymi partiami i kierunki odpływu zawiedzionych wyborców. Sondaż pokazuje, że wśród sympatyków największych ugrupowań władzy – Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości – daje się zaobserwować daleko posuniętą lojalność polityczną. 83 proc. wyborców PiS z 2023 roku nadal chce głosować na PiS, podobnie jak 90 proc. zwolenników KO z poprzednich wyborów w następnych również chce oddać głos na KO. Wśród sympatyków Nowej Lewicy można odnotować odpływ sporej grupy w kierunku Partii Razem. Na Nową Lewicę wciąż chce głosować połowa (53 proc.) wyborców z 2023 roku, ale aż 27 proc. osób w tej grupie zapowiada, że teraz odda głos na formację Adriana Zandberga" – opisuje Radio Zet.

Czytaj też:

"Bardzo dużo błędów". Ekspert o dwóch latach rządów TuskaCzytaj też:

Szpila w stronę Nawrockiego? "Wysłali brudną limuzynę"