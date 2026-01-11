Koniec marzeń

Klęska nad rzeką Wiedroszą, dziś Selnią, koło Aleksina, ok. 20 km na południe od Dorohobuża, pokazuje jednak, co stałoby się z osamotnionym księstwem, gdyby nie coraz ściślejsze unie pomiędzy państwami, gwarantujące pomoc wojskową. Porażka oznaczała koniec mocarstwowej pozycji Litwy, która od tego czasu już tylko cofała się na zachód, tracąc kolejne ziemie na rzecz Moskwy.