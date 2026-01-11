Koniec marzeń

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ W litewskich podręcznikach historii często można znaleźć opinię, że upadkowi Wielkiego Księstwa Litewskiego winna była unia z Polską, zupełnie jakby to Królestwo zadało cios w plecy północno-wschodniego sąsiada.
Klęska nad rzeką Wiedroszą, dziś Selnią, koło Aleksina, ok. 20 km na południe od Dorohobuża, pokazuje jednak, co stałoby się z osamotnionym księstwem, gdyby nie coraz ściślejsze unie pomiędzy państwami, gwarantujące pomoc wojskową. Porażka oznaczała koniec mocarstwowej pozycji Litwy, która od tego czasu już tylko cofała się na zachód, tracąc kolejne ziemie na rzecz Moskwy.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
