Reuters: Plan pokojowy Trumpa to przerobiony rosyjski dokument

28-punktowy plan pokojowy USA dotyczący konfliktu na Ukrainie, opublikowany 21 listopada i poparty przez Waszyngton, opiera się częściowo na propozycjach zawartych w dokumencie, który Rosja przekazała administracji Donalda Trumpa w zeszłym miesiącu.

Jak podał Reuters, w połowie października Moskwa wysłała do wysokich rangą urzędników amerykańskich dokument przedstawiający warunki rozwiązania konfliktu, po spotkaniu prezydenta USA z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie.

Witkoff doradzał Rosjanom, jak podejść Trumpa. Ujawniono nagrania

Doradca Kremla Jurij Uszakow w odpowiedzi na pytanie o ujawnione przez media nagrania jego rozmów telefonicznych ze specjalnym wysłannikiem Trumpa Stevem Witkoffem, nie chciał skomentować ich treści. Wyraził natomiast opinię, że takie publikacje mają na celu utrudnienie zawarcia porozumienia.

– Jest mało prawdopodobne, aby robiono to w celu poprawy relacji (między Rosją a USA). Są one budowane teraz, budowane z trudem. Budowane poprzez tego rodzaju kontakty, w tym telefoniczne – argumentował.

Uszakow przekazał, że Witkoff przyjedzie do Moskwy w przyszłym tygodniu. – Będzie tam on i wielu innych urzędników administracji zaangażowanych w sprawy ukraińskie – dodał.

Plan pokojowy. USA rozmawiają z Rosją i Ukrainą

Donald Trump powiedział we wtorek, że do ustalenia porozumienia pokojowego zostało tylko kilka punktów spornych, wobec czego polecił Witkoffowi spotkać się z Władimirem Putinem, a sekretarza armii USA Dana Driscolla wysłał na rozmowy z Ukraińcami.

Trump oświadczył też, że nie ma wyznaczonego deadline'u w sprawie osiągnięcia porozumienia, co oznacza, że wycofał się z wyznaczonego wcześniej na 27 listopada ostatecznego terminu.

Według źródeł agencji Reuters, Waszyngton zagroził Kijowowi, że zaprzestanie dostarczania broni i informacji wywiadowczych armii ukraińskiej, jeśli do czwartku władze nie podpiszą zaproponowanego przez USA planu pokojowego.

