Witkoff doradzał Rosjanom, jak podejść Trumpa. Ujawniono nagranie

Według agencji, Witkoff radził Uszakowi, jak podejść do Trumpa przed jego spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim i sugerował, by Putin zadzwonił do prezydenta USA.

Jak wynika z nagrania datowanego na 14 października, Witkoff powiedział, że ma głęboki szacunek dla Putina i że wierzy w to, że Rosja zawsze chciała układu pokojowego. Poinstruował Uszakowa, by rosyjski prezydent pogratulował Trumpowi osiągnięcia zawieszenia broni w Strefie Gazy, pochwalił go jako "człowieka pokoju" i zaproponował, by podobny plan stworzyć w sprawie Ukrainy. Uszakow zgodził się z częścią tych rad.

USA przedstawiły rosyjskie żądania jako propozycję Trumpa

Bloomberg opublikował również zapis rozmowy Uszakowa z innym doradcą Putina, Kiriłłem Dmitrijewem. Wynika z niej, że Dmitrijew miał wskazać Witkoffowi rosyjskie żądania w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, które następnie zostały przedstawione jako plan pokojowy Trumpa.

– Sporządzimy ten dokument zgodnie z naszym stanowiskiem, a ja po prostu nieformalnie go bezpośrednio przekażę (…) i niech potraktują go jak swój – powiedział Dmitrijew. Uszakow wyraził obawy dotyczące tego rozwiązania. Zauważył, że Witkoff, któremu dokument miał zostać przekazany, mógłby "wszystko przekręcić", a następnie twierdzić, że zmiany zostały uzgodnione z Moskwą.

W odpowiedzi Dmitrijew zapewnił Uszakowa, że poprosi Witkoffa, aby zachował tekst "słowo w słowo" i że wszystko zostanie zrobione "ostrożnie". Dodał również, że Uszakow może osobiście omówić plan z Witkoffem.

Pierwotny plan USA ws. Ukrainy został napisany po rosyjsku?

Wcześniej brytyjski dziennikarz Luke Harding, wieloletni korespondent "Guardiana" w Moskwie, odkrył, że składający się z 28 punktów amerykański plan pokojowy dla Ukrainy został najprawdopodobniej pierwotnie sporządzony w języku rosyjskim, gdyż wersja angielska zawiera dziwne konstrukcje gramatyczne.

