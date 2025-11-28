USA ukrywają przed Europą nową wersję planu Trumpa? "Dokument ściśle tajny"

Stany Zjednoczone opracowały swój 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy bez konsultacji z Kijowem ani z europejskimi partnerami. Plan został następnie zrewidowany z udziałem delegacji ukraińskiej, z pominięciem kilku najbardziej kontrowersyjnych punktów, w tym oddania Rosji nieokupowanej części Donbasu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że rozmowy między ukraińskimi i amerykańskimi przedstawicielami będą kontynuowane w nadchodzący weekend. Jednak europejscy urzędnicy wciąż praktycznie nic nie wiedzą o treści najnowszej wersji porozumienia.

Europa odcięta od informacji? "Sytuacja bez precedensu"

Jeden z wysokich rangą dyplomatów unijnych skarży się na łamach Politico, że "z dyplomatycznego punktu widzenia to sytuacja bezprecedensowa". – Nikt z nas nie posiada informacji (o nowym planie – red.) – dodał.

Według źródeł, dokument jest ściśle tajny, aby uniknąć powtórki zeszłotygodniowego wycieku pierwotnego, 28-punktowego planu, który po rozmowach USA-Ukraina w Genewie został – zdaniem Donalda Trumpa – zmniejszony do 22 punktów.

Prezydent Rosji Władimir Putin odmówił w czwartek zakończenia rozpętanej przez siebie wojny bez wycofania wojsk ukraińskich z Donbasu.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Rosja przekazała go USA

W tym tygodniu wyszło na jaw, że 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy opiera się na propozycjach zawartych w dokumencie, który Rosja przekazała administracji Trumpa, a USA przedstawiły go jako swój.

Wcześniej Trump oświadczył, że Ukraina ma czas do czwartku, 27 listopada, na podpisanie porozumienia, po czym zmienił zdanie, ogłaszając, że nie ma ostatecznego terminu.

Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak wykluczył podpisanie przez Kijów traktatu pokojowego, który wiązałby się z oddaniem terytorium. Według niego, Ukraina jest gotowa do dyskusji jedynie na temat ewentualnej linii demarkacyjnej między terytoriami kontrolowanymi przez walczące strony.

Czytaj też:

Plan pokojowy Trumpa. USA odmówiły Ukrainie