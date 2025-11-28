Dywersja na kolei. Ukraińcy poszukiwani listem gończym

15 i 16 listopada na trasie Warszawa – Dorohusk doszło do aktów dywersji. W Mice (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W niedzielę, w innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Premier Donald Tusk poinformował 18 listopada w Sejmie, że za sabotażem na torach stoi dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskim wywiadem. Jeden z podejrzanych to obywatel Ukrainy skazany przez sąd we Lwowie za akty dywersji. Drugi to mieszkaniec Donbasu, pracownik miejscowej prokuratury.

Sprawcy tuż po aktach dywersji uciekli na Białoruś, opuszczając terytorium Polski przez przejście graniczne w Terespolu.

Kim są sprawcy? Komunikat prokuratury

Śledczy podjęli w tej sprawie działania.

– Wszczęto poszukiwania listem gończym za 41-letnim Jewhenijem Iwanowem i 39-letnim Ołeksandrem Kononowem – przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Realizację poszukiwań zlecono Komendzie Stołecznej Policji.

Nowak przypomniał, że w czwartek sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o akty dywersji na infrastrukturę kolejową. Jak zaznaczył rzecznik PK, "na tej podstawie prokurator wszczął poszukiwania listem gończym" za 41-letnim Jewhenijem Iwanowem i 39-letnim Ołeksandrem Kononowem. Posiedzenia aresztowe sądu w sprawie mężczyzn odbyły się w czwartek w Sądzie Rejonowym dla m.st. Stołecznego Warszawy.

Jak podaje Polsat News, mężczyźni są podejrzani o dokonanie aktów o charakterze terrorystycznym na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce. Za czyn grozi kara dożywocia.

