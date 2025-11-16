Akt dywersji na kolei w Polsce? "Eksplozja w okolicy"

Mazowiecka policja poinformowała, że w niedzielę rano, o godzinie 7:39, maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. „W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń” – czytamy.

Policja podkreśla, że „na miejsce niezwłocznie skierowano odpowiednie służby, w tym funkcjonariuszy policji”. „Wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem” – napisano na platformie X.

Eksplozja w okolicy torów?

Telewizja Republika informuje, że w torowisku widoczny był ubytek o wielkości około jednego. Według doniesień stacji w sobotę policja otrzymała informację o eksplozji w tej okolicy.

Telewizja informuje, że na torach był ułożony długi przewód elektryczny ciągnący się do pobliskiego parkingu.

Na platformie X „Dyspozytura stacji” czytamy, że „od godziny 7:30 trwa zamknięcie toru numer 1 na odcinku Dęblin-Życzyn po stwierdzeniu ubytku w torze o długości około 100 cm przez m-stę pociągu 12713 KM Warszawa Zach-Dęblin. „Prawdopodobnie doszło do celowego uszkodzenia szyny poprzez detonację ładunku wybuchowego” – czytamy.

Starosta: To był akt dywersji

Iwona Kurowska, starosta powiatu garwolińskiego powiedziała Telewizji Republika, że „z informacji, które otrzymała dzisiaj, jest to akt dywersji, sabotażu, wysadzenia fragmentu torów”. – Nikomu nic się nie stało, pasażerowie zdołali być ewakuowani z tego pociągu. To bardzo ważna linia kolejowa, która prowadzi również na Ukrainę, a z drugiej strony do Warszawy – tłumaczyła.

