Powrót do natury

"Nie rób sobie tatuaży, bo później będziesz chciała wyjść w sukience w lecie i będziesz wyglądać tak" – jedna z użytkowniczek opublikowała TikToka z takim napisem, a na nagraniu widzimy młodą blondynkę, która zdejmując lekki sweterek, pokazuje wytatuowany dekolt i ręce. Duże, agresywne wręcz malunki gryzą się z delikatną, jasną sukienką i dziewczęcymi rysami twarzy. "Zawsze słyszę od osób z tatuażem, że to świadoma decyzja" – skomentował obserwator, na co "estelle_97" odpisała: "Pewnie w wielu przypadkach tak, u mnie to był nacisk otoczenia". Ta sama tiktokerka w innym nagraniu, również prezentując tatuaże, ostrzega: "To twój znak, żebyś nie ulegała chwilowej modzie/wpływowi otoczenia".