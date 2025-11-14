Leon XIV nie zamierza znieść ograniczeń nałożonych na sprawowanie Mszy trydenckiej

13 listopada nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii, abp Miguel Maury Buendía poinformował tamtejszych biskupów o decyzji papieża Leona XIV. Hierarcha dodał, że Ojciec Święty udzieli dwuletnich dyspens biskupom, którzy poproszą o możliwość odprawiania Mszy łacińskiej.

Dyspensa nie jest niczym nowym, poinformował 14 listopada przedstawiciel Stolicy Apostolskiej agencję Catholic News Service. – Jest to jedynie powtórzenie praktyki Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów od momentu wejścia w życie motu proprio [„Traditionis custodes”] – powiedział ks. Enda Murphy, urzędnik dykasterii.

– Nuncjusz wyraźnie odnosi się do konieczności wystąpienia przez biskupa diecezjalnego o dyspensę od art. 3 § 2 "Traditionis custodes", aby Msza święta zgodnie z Missale Romanum z 1962 r. mogła być odprawiana w kościele parafialnym – stwierdził.

W podsekcji, do której odnosi się ks. Murphy, napisano, że biskup może wyznaczyć jedno lub więcej miejsc, w których wierni, którzy dotychczas odprawiali Mszę z użyciem Mszału Rzymskiego, promulgowanego przez św. Jana XXIII w 1962 roku, mogą nadal to czynić, "jednak nie w kościołach parafialnych i bez tworzenia nowych parafii personalnych”.

Dyspensa dla amerykańskiego biskupa

Pod koniec października różne katolickie media poinformowały, że diecezja Cleveland w USA, kierowana przez biskupa Edwarda C. Malesica, otrzymała pozwolenie na kontynuowanie odprawiania Mszy łacińskiej w dwóch kościołach parafialnych w swojej diecezji. W lipcu biskup Michael Sis z San Angelo w Teksasie potwierdził, że złożył podobny wniosek, który został przyjęty.

Papież Leon osobiście udzielił również pozwolenia amerykańskiemu kardynałowi Raymondowi L. Burke'owi, byłemu prefektowi Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, na odprawianie Mszy trydenckiej w Bazylice św. Piotra w Watykanie pod koniec października.

