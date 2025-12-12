Brutalny atak na hiszpańskich kibiców. Wśród zatrzymanych mundurowa

W nocy ze środy na czwartek na trasie S8 między Warszawą a Białymstokiem, w okolicach Ostrowi Mazowieckiej grupa zamaskowanych napastników zaatakowała podróżujących autokarami kibiców z Hiszpanii.

"Po pięciu minutach na miejscu był patrol policji, który zastał dwa autokary z kibicami z Hiszpanii. Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały dwa samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji. Dzięki przyjazdowi policji uniknięto eskalacji" – relacjonowała Mazowiecka Policja.

W wyniku bójki rannych zostało 10 osób (dziewięciu hiszpańskich kibiców oraz jeden Polak). Trzy osoby wymagały hospitalizacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podał najnowsze dane dotyczące zatrzymań i zarzutów. "Nie ma i nie będzie zgody na kibolskie ekscesy. W sprawie bójki kiboli z hiszpańskimi kibicami na S8 na ten moment 6 osób już usłyszało zarzuty. Polska Policja zatrzymała kolejne 10 osób. Trwają czynności i planowane są dalsze zatrzymania" – poinformował szef MSWiA za pośrednictwem platformy X.

Funkcjonariuszka Służby Więziennej wśród zatrzymanych

Jak ustaliło TVN24, wśród zatrzymanych znalazła się funkcjonariuszka Służby Więziennej. Informację potwierdziła rzecznik prasowa Dyrektora Generalnego SW podpułkownik Arleta Pęconek.

"W dniu 11 grudnia 2025 r. do Aresztu Śledczego w Białymstoku wpłynęła informacja o zatrzymaniu przez policję funkcjonariuszki w związku z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu w miejscowości Podborze. Obecnie trwają czynności wyjaśniające. W dniu dzisiejszym [tj. w piątek – przy. red.] zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne zmierzające do zawieszenia w czynnościach służbowych" – przekazała.

Chodzi o mundurową z kilkunastoletnim stażem w zawodzie, która pracowała w pionie administracyjnym w Białymstoku.

