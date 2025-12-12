Będą zmiany w polskim KPO. Bruksela zdecydowała

Polski rząd zabiegał o zgodę na te zmiany od dwóch miesięcy. Jak przekazano w mediach społecznościowych: "Rada UE ds. Gospodarczych i Finansowych ECOFIN dała zielone światło na zaproponowane dwa miesiące temu przez polski rząd zmiany w KPO".

Zwiększy się pula środków. Dobre wieści dla przedsiębiorców

Resort przedstawił również skutki tej decyzji. Podkreślono, że po wprowadzonych zmianach dostępne środki na gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw wzrosną do 1,4 mld zł. Ponadto ponad dwukrotnie powiększy się budżet przeznaczony na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na obszarach wiejskich — osiągnie on 2 mld zł. Przewidziano także 2 mld zł na rozwój bezpiecznych systemów komunikacji satelitarnej.

Modyfikacje KPO zostały wcześniej zatwierdzone przez Komisję Europejską — w listopadzie przyjęto ostateczną wersję przygotowaną przez Polskę. W rezultacie całkowita wartość planu spadnie z 59,8 mld euro do 54,7 mld euro, głównie z powodu zmniejszenia części pożyczkowej z 34,5 mld euro do 29,4 mld euro. Bez zmian pozostaje część grantowa, która wynosi 25,3 mld euro.

Pełczyńska-Nałęcz: Kolejny wniosek jeszcze w tym roku

Po decyzji Komisji Europejskiej szefowa resortu funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała PAP Biznes, że unijne procedury powinny zakończyć się w Radzie UE do połowy grudnia. Dzięki temu Polska będzie mogła złożyć kolejne wnioski o płatność jeszcze przed końcem 2025 r.

Dotychczas, w ramach pięciu złożonych już wniosków, Polska otrzymała 93 mld zł z KPO. W grudniu planowane jest złożenie dwóch następnych wniosków o łącznej wartości ponad 30 mld zł. Łącznie w 2026 r. do kraju ma trafić ponad 100 mld zł w ramach tego instrumentu.

Proces finalnej rewizji polskiego KPO został rozpoczęty pod koniec września.

