W poniedziałek władze Unii Europejskiej zgodziły się na przekazanie Polsce kolejnych miliardów euro pożyczki na wykonywanie Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Informację jako pierwsze przekazało Polskie Radio. Do Polski przetransferowanych zostane blisko 26 miliardów złotych. Transzę musi jeszcze zatwierdzić Komisja Europejska, ale najprawdopodobniej będzie to już jedynie formalność.

UE pożyczy pieniądze żeby wypłacić Polsce transzę pożyczki na KPO

"A potem jeszcze tylko Komisja będzie musiała pożyczyć pieniądze na rynkach finansowych i przelać je na polskie konto. Pieniądze mają być przeznaczone na projekty w takich sektorach jak edukacja, rozwój cyfrowy, czysta energia i transport" – poinformowało Polskie Radio.

Politycy Konfederacji wielokrotnie podkreślali, że pieniądze na KPO w całości są długiem, a politycy w Polsce kłamią mówiąc, że Polska nie będzie musiała spłacać wszystkiego, bo jest część grantowa. Nie dodają jednak, że obok części, którą Polacy muszą spłacić jest część grantowa, która też zostanie spłacona, tylko sfinansujemy to ze składki unijnej i w formie europodatków.

Kamienie milowe warunkiem zadłużenia

Komisja Europejska pod koniec października oceniła, że Polska w sposób zadowalający zrealizowała 30 kamieni milowych i 14 wartości docelowych związanych z częścią inwestycyjną KPO. Pozwoliło to na wypłaty kolejnych środków.

Przypomnijmy, że aby środki na KPO były wypłacane Polska musi wypełniać tzw. "kamienie milowe". Są to konkretne zadania, które musi spełniać każdy kraj członkowski Unii Europejskiej, aby uruchamiać kolejne transze pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Plan ten to dokument określający wydatki w ramach unijnego Funduszu Odbudowy, który formalnie rzecz biorąc był odpowiedzią na kryzys po tzw. "pandemii" COVDID-19.