"Precz z komuną!". Mocne wystąpienie Nawrockiego w Katowicach
Kraj

Dodano: 
Karol Nawrocki w Katowicach
Karol Nawrocki w Katowicach Źródło: PAP / Jarek Praszkiewicz
Prezydent Karol Nawrocki podkreślił podczas rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach, że "ci, którzy dziś nas chcą uczyć demokracji, wolności, europejskości nazywali dyktatora Jaruzelskiego człowiekiem honoru".

We wtorek przypada 44. rocznica pacyfikacji katowickiej kopalni Wujek. To największa tragedia stanu wojennego. 16 grudnia 1981 roku zomowcy oddali strzały do protestujących w Wujku górników, zabijając dziewięciu z nich i raniąc kilkudziesięciu innych.

W tegorocznych obchodach rocznicy uczestniczy prezydent Karol Nawrocki.

Rocznica pacyfikacji kopalni Wujek. Moce wystąpienie Nawrockiego

– Śląsk jest złożony z ciężkiej pracy, to ziemia wypełniona miłością dla Polski i ciężką pracą. Śląsk to też ludzie złożeni z krwi i cierpienia – powiedział prezydent.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że „nikt i nic tak nie opisze Solidarności jak to, co wydarzyło się w kopalni Wujek”. – Trzy tysiące ludzi podjęło strajk w imieniu jednego skrzywdzonego przez komunistyczne władze. Śpiewali hymn Polski, wierząc, że jeszcze Polska nie zginęła póki oni żyją, a naprzeciw Ich modlitwom komuniści wysłali żołnierzy i czołgi – dodał.

Prezydent zauważył, że „morderców za komuny nie skazano, a ścigano tych, którzy mieli siłę i odwagę protestować”.

– Jak można mówić o wolności, gdy w XXI wieku nie postawiono przed sądem tych, którzy mordowali swoich braci górników? – zapytał.

Karol Nawrocki podkreślił, że „ci, którzy dziś nas chcą uczyć demokracji, wolności, europejskości nazywali dyktatora Jaruzelskiego człowiekiem honoru”.

– I z honorami go chowano. Tak nie wygląda wolność. Oczekujemy sprawiedliwości dziejowej. Tego, by katów nazywać katami, a ofiary ofiarami – mówił.

Zauważył, że „trzeba czasami rozdrapywać rany, aby nie zabliźniły się powłoką pogardy i niepamięci”.

– Precz z komuną! – zakończył prezydent.

Źródło: DoRzeczy.pl
