Nawrocki angażuje się w ważne sprawy? Polacy odpowiedzieli

W najnowszym sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Onetu zadano Polakom pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki w wystarczającym stopniu angażuje się w najważniejsze dla Polaków sprawy?".

Najwięcej badanych, 47,9 proc., uważa że Karol Nawrocki w wystarczającym stopniu angażuje się w ważne dla Polaków sprawy ("zdecydowanie tak" – 26,6 proc., "raczej tak" – 21,3 proc.).

Przeciwnego zdania jest 46,1 proc. ankietowanych ("zdecydowanie nie" — 23,1 proc., "raczej nie" — 23 proc.). Opcję "trudno powiedzieć" wskazało 6,1 proc. osób.

Podział ze względu na poglądy polityczne

Odpowiedzi mocno różnią się ze względu na preferencje partyjne. Ponad połowa – 53 proc. – wyborców koalicji rządzącej uważa, że prezydent nie angażuje się wystarczająco ("zdecydowanie nie" – 6 proc., "raczej nie" – 47 proc.). Odmienną opinię ma w tej grupie 11 proc. osób z tej grupy "zdecydowanie tak" – 2 proc., "raczej tak" – 9 proc.). Opcję "trudno powiedzieć" wskazała ponad jedna trzecia (35 proc.) ankietowanych z tego grona.

W przypadku wyborców opozycji aż 85 proc. badanych pozytywnie ocenia zaangażowanie Karola Nawrockiego ("zdecydowanie tak" – 52 proc., "raczej tak" – 33 proc.). Złe zdanie o zaangażowaniu prezydenta ma tylko 6 proc. osób ("zdecydowanie nie" – 6 proc., "raczej nie" – 47 proc.). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 9 proc. badanych.

Pozostali wyborcy (niegłosujący i niezdecydowani) mają podzieloną opinię na temat prezydenta. Onet wskazuje, że 35 proc. z nich wystarczająco ocenia zaangażowanie prezydenta ("zdecydowanie tak" – 15 proc., "raczej tak" – 20 proc.). 34 proc. osób w tej grupie ma jednak przeciwne zdanie ("zdecydowanie nie" – 11 proc., "raczej nie" – 23 proc.). Zdania w tym gronie nie ma 31 proc. ankietowanych.

Czytaj też:

Trzaskowski krytykuje Nawrockiego za słowa o Tusku i Braunie. "Atak na premiera"Czytaj też:

Kalisz o prezydencie: Mam dowód, że jest skrajnie prawicowy