Morawiecki kąśliwy wobec Mentzena. Zamieścił nagranie

Były premier Mateusz Morawiecki zamieścił w sieci fragment prelekcji Sławomira Mentzena sprzed kilku lat i zasugerował mu hipokryzję w podejściu do obywateli Ukrainy w Polsce. W obronie obecnego lidera Konfederacji stanął poseł tego ugrupowania, który z kolei skrytykował działania rządu Morawieckiego.

Morawiecki uszczypliwy wobec Mentzena. Nagranie sprzed kilku lat

"S. Mentzen apeluje o zatrzymanie «ukrainizacji» Polski. No chyba, że «ukrainizować» ma firma, którą obsługuje jego kancelaria" – napisał kąśliwie wiceszef PiS.

Co mówił na nagraniu lider Nowej Nadziei? Wypowiadał się na temat sytuacji na rynku pracy w Polsce. Podał przykład klientów swojej kancelarii, którzy mówili mu o problemie braku rąk do pracy. – Obsługuję firmy, które przywożą Ukraińców do Polski, to jest w tym momencie naprawdę dobry biznes, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy – mówi polityk, dodając, że Ukraińcom chce się pracować.

twitter

Grabarczyk: Konfederacja nie mówi o ukrainizacji, tylko o socjalu

Na wpis byłego premiera szybko zareagował jeden z posłów Konfederacji Tomasz Grabarczyk.

"Pan to kłamstwo ma już we krwi nie? Sławomir Mentzen nie mówi o ukrainizacji Polski. Mówi, tak samo jak Konfederacja o programach socjalnych dla Ukraińców, które rozdał Pana rząd. To wy daliście Ukraińcom w Polsce socjal! To wy daliście im dostęp do naszej ochrony zdrowia!” – napisał polityk.

"My mówimy o zatrzymaniu masowej migracji do Polski, czyli rozdawaniu wiz tak jak to robił Pana rząd. To pod waszymi rządami Polska stała się jednym z najbardziej proimigranckich państw w Europie. Wpuszczaliście ludzi z arabów i murzynów na potęgę, a Ukraińcom rozdawaliście nasze pieniądze! Tego wam Polacy nie zapomną i jak widać po sobotnim nieudanym marszu PiS, nie jesteście i nie będziecie wiarygodni w temacie migracji" – dodał.

Czytaj też:

Za to Rokita mocno pochwalił Mentzena i Morawieckiego