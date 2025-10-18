Nawrocki połączy prawicę? Zaskakujący sondaż

"Czy Pani/Pana zdaniem prezydent Karol Nawrocki może doprowadzić do zbliżenia między PiS a Konfederacją?" – takie pytanie postawiono w sondażu SW Research dla rp.pl.

Większość badanych uważa, że jest to realny scenariusz. 55,1 proc. badanych odpowiedziało "tak", podczas gdy przeciwnego zdania jest 21,9 proc. ankietowanych. Ponadto 23 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Częściej mężczyźnie (58,1 proc.) niż kobiety (52,5 proc.) uważają, że Nawrocki może doprowadzić do sojuszu PiS z Konfederacją.

– Taką możliwość zauważają dwie na trzy osoby w wieku do 24 lat i ponad sześciu na dziesięciu respondentów posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (62 proc.). Częściej niż ogół respondentów zdanie takie podzielają badani, których zarobki mieszczą się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto (62 proc.) – komentuje Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Pakt senacki PiS – Konfederacja. Mentzen rozmawiał z Nawrockim

Przypomnijmy, że pakt senacki PiS-u z Konfederacją był jednym z tematów niedawnej rozmowy jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena z prezydentem Karolem Nawrockim. Pytany przez Bogdana Rymanowskiego polityk, czy głowa państwa mogłaby objąć swoim patronatem taki pakt, polityk stwierdził: "Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację, obserwuje te nasze nieporozumienia z prezesem Kaczyńskim. Dodał, że stara się "nie eskalować tego sporu ponad miarę". – W każdym razie prezydent Nawrocki rozumie sytuację i wierzę, że być może za jakiś czas weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć – przyznał Mentzen.

