Zajączkowska: "Tak" dla paktu senackiego prawicy

Przypomnijmy, że pakt senacki PiS-u z Konfederacją był jednym z tematów niedawnej rozmowy jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena z prezydentem Karolem Nawrockim. Pytany przez Bogdana Rymanowskiego polityk, czy głowa państwa mogłaby objąć swoim patronatem taki pakt, polityk stwierdził: "Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację, obserwuje te nasze nieporozumienia z prezesem Kaczyńskim. Dodał, że stara się "nie eskalować tego sporu ponad miarę". – W każdym razie prezydent Nawrocki rozumie sytuację i wierzę, że być może za jakiś czas weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć – przyznał Mentzen.

"TAK dla paktu senackiego prawicy. Patowładza Tuska tak bardzo szkodzi Polsce, że za 2 lata należy po całości wywieźć tę koalicję na śmietnik historii – również odbijając z ich rąk Senat, gdzie mają teraz większość. Po wyborach w 2027 roku to powinno się zmienić i pakt senacki na prawicy, czyli wspólne porozumienie PiS i Konfederacji w wyborach do Senatu, dałby na to zdecydowanie największe szanse!" – zauważa na portalu X europoseł Ewa Zajączkowska.

Polityk Konfederacji przekonuje, że "w walce o zmiany w Polsce i oderwanie od władzy ferajny Tuska warto postawić na pragmatyzm i skuteczność".

"Póki nie jest za późno"

"Najbliższe wybory parlamentarne zdecydują o przyszłości Polski na wiele lat! Albo całkowicie poddamy się dyktatowi Niemiec i Brukseli, dobijemy polskie rolnictwo i przemysł Zielonym Ładem, przekroczymy czerwone granice zadłużania się oraz zalejemy kraj masową migracją... Albo wykorzystamy wielką szansę, by pójść drogą przywracania suwerenności, obrony tożsamości narodowej oraz odrzucenia polityki masowej migracji i klimatycznych wariactw zarzynających gospodarkę! Póki jeszcze nie jest za późno!" – wskazuje.

Zajączkowska-Hernik pisze o prezydencie: "W takich momentach trzeba pokazać polityczną dojrzałość i odpowiedzialność za losy państwa, a prezydent Karol Nawrocki z pewnością byłby doskonałą osobą, by stać się patronem takiego pro-polskiego porozumienia. Polska nie może czekać, Polska potrzebuje wielkich zmian!".

Czytaj też:

"Ordynacja wyborcza jest brutalna". Konfederacja zawrze sojusz z PiS?Czytaj też:

Sojusz Konfederacji z PiS w wyborach do Senatu? Bosak zabrał głosCzytaj też:

Pakt senacki PiS - Konfederacja? Jest warunek