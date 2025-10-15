Pakt senacki PiS - Konfederacja? Jest warunek

O stanowisko Prawa i Sprawiedliwości ws. propozycji paktu senackiego z Konfederacją Mariusz Błaszczak zapytany został w audycji "Sygnały dnia" na antenie radiowej Jedynki.

Błaszczak o pakcie PiS z Konfederacją

– 10 punktów. 10 punktów, które zgłaszał pan prezes Jarosław Kaczyński. 10 punktów, które stanowiłyby taki fundament porozumienia – powiedział były szef MON.

Polityk tłumaczył, że porozumiewać się trzeba wokół wspólnego przesłania, "a nie wokół nie wiadomo czego". – Jeżeli będzie coś budowane bez fundamentu, to ta konstrukcja się nie utrzyma – podsumował.

Wspomniane przez Błaszczaka 10 punktów to "Deklaracja Polska", którą prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentował w lipcu tego roku. Podkreślił przy tym, że "deklaracja powstała w odpowiedzi na konieczność wyjaśnienia podziałów". – Propozycja skierowana przede wszystkim do Konfederacji, ale tak że i innych ugrupowań, by podpisały te punkty – powiedział Jarosław Kaczyński.

W deklaracji znalazły się takie kwestie, jak m.in. pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i cywilnej Donalda Tuska i jego współpracowników, zakaz zawierania jakichkolwiek porozumień z Federacją Rosyjską, bezwzględne postawienie na sojusz z USA, czy sprzeciw wobec paktu migracyjnego i napływowi nielegalnych migrantów.

Pakt senacki PiS – Konfederacja. Mentzen rozmawiał z Nawrockim

Przypomnijmy, że pakt senacki PiS-u z Konfederacją był jednym z tematów niedawnej rozmowy jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena z prezydentem Karolem Nawrockim. Pytany przez Bogdana Rymanowskiego polityk, czy głowa państwa mogłaby objąć swoim patronatem taki pakt, polityk stwierdził: "Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację, obserwuje te nasze nieporozumienia z prezesem Kaczyńskim. Dodał, że stara się "nie eskalować tego sporu ponad miarę". – W każdym razie prezydent Nawrocki rozumie sytuację i wierzę, że być może za jakiś czas weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć – przyznał Mentzen.

