Nawrocki stworzy ruch polityczny? Jest głos z Pałacu

Im bliżej do kolejnych wyborów parlamentarnych, tym więcej opinii dotyczących możliwych sojuszy pojawia się w debacie publicznej. Padają również pomysły dotyczące ewentualnych perspektyw na współpracę Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją w kontekście Senatu. O takim pakcie między dwoma prawicowymi partiami wypowiadał się ostatnio m.in. jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak, który przyznał, że nie wyklucza porozumienia.

Sławomir Mentzen wskazał z kolei na antenie Radia Zet, że ważną rolę w takim porozumieniu mógłby odegrać prezydent.

– Gdyby Karol Nawrocki był takim gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie. Znaczy z Kaczyńskim dogadywać się nie zamierzam, bo nie jest to człowiek, który dotrzymuje umów, z którym warto rozmawiać – tłumaczył lider Konfederacji. – Natomiast Karol Nawrocki wydaje się bardzo dobrym patronem ewentualnej szerokiej listy. Karol Nawrocki byłby świetnym gospodarzem takiego porozumienia – dodał polityk.

Bogucki: Prezydent nie ma takiego pomysłu

O sprawę ewentualnych politycznych projektów głowy państwa został zapytany na antenie Radia Wnet szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

– Myślę, że pan prezydent nie ma takiego pomysłu, żeby powoływać jakikolwiek ruch polityczny – powiedział prezydencki minister.

Jak zaznaczył Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki "ma olbrzymie zaufanie społeczne, bo wygrał wybory, a po wyborach te sondaże – nawet na portalach, które nie są przychylnie nastawione wobec prezydenta czy środowiska prawicowego, PiS – pokazują, że ma np. zaufanie 57 proc". – To jest niezwykle ważne – dodał.

Nowe inicjatywy Karola Nawrockiego

Zbigniew Bogucki odniósł się również do nowych inicjatyw prezydenta.

– Rady powstają. Niektóre będą już skompletowane szybciej, niektóre trochę później, bo wymagają większego pochylenia się, zastanowienia, dyskusji, tak żeby uwzględnić różne wrażliwości, różne środowiska w tych radach. Te rady będą dotyczyły czy zdrowia, czy rolnictwa, czy kwestii jakichś technologicznych, rozwojowych – mówił szef Kancelarii Prezydenta RP.

Bogucki zaznaczył, że jest bezpośrednio odpowiedzialny za dwie rady – radę ds. naprawy ustroju państwa i radę ds. nowej konstytucji. – Pan prezydent chce, żeby te rady były w najbliższych tygodniach powołane – powiedział.

– Na nazwiska trzeba jeszcze poczekać. Dlatego, że to powinien ogłosić, przedstawić, a przede wszystkim zatwierdzić prezydent Nawrocki – tłumaczył gość Radia Wnet.

