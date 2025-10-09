"Mentzen obraził Kaczyńskiego". Polityk PiS ma propozycję

"Czy sądzisz, że w przyszłości PiS wejdzie w koalicję z Konfederacją?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy agencji SW Research w sondażu na zlecenie "Wprost". Co ciekawe, aż 42,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. 31 proc. ankietowanych uważa, że możliwa jest koalicja Prawa i Sprawiedliwości z ugrupowaniem Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Z kolei 26,8 proc. pytanych jest odmiennego zdania.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-24 września 2025 r. metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach sondażu przeprowadzono 846 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Czarnek do Mentzena: Sławku, wystarczy przeprosić

Do perspektyw na współpracę PiS i Konfederacji odniósł się w czwartek na antenie Polsat News poseł tego pierwszego ugrupowania, Przemysław Czarnek. Polityk skomentował również ostrą wymianę zdań między Jarosławem Kaczyńskim a Sławomirem Mentzenem.

– Zaczęło się od tego, że Sławomir Mentzen obraził Jarosława Kaczyńskiego, posądzając go wprost do tego, że się przyczynił do śmierci samobójczej Andrzeja Leppera, bądź do choroby ciężkiej Zbigniewa Ziobro. To są rzeczy obraźliwe, nie chce się z tego wycofać, kłamie, że tego nie powiedział, a wystarczy powiedzieć, drogi Sławku, przepraszam – powiedział były minister edukacji i nauki. – Wtedy również Jarosław Kaczyński dalej będzie proponował przed tym, zanim go obrażałeś, czyli deklarację polską i rozmowę na temat fundamentów – dodał.

Jednocześnie Czarnek podkreślił, że wciąż wierzy w szanse na koalicję PiS i Konfederacji. – Nie uznaję tezy, która mówi o tym, że jest brak możliwości współpracy PiS-u z Konfederacją. Dzisiaj mamy ewidentny problem Sławomira Mentzena, który z kolei nie myśli w ogóle o możliwości budowania rządów dla Polski, tylko mu tam gdzieś ten Jarosław Kaczyński przeszkadza – powiedział.

"Straty będą potężne"

Przemysław Czarnek odniósł się również do kondycji koalicji rządzącej.

– No tak, najbardziej prawdopodobny scenariusz dzisiaj leżący na stole to jest to, że ta koalicja jednak przetrwa i będzie rządziła do 2027 roku. Straty będą potężne, bo po dwóch latach jest dramatycznie, po czterech będzie coś, co sobie nawet nie wyobrażamy – powiedział.

– To scenariusz najbardziej prawdopodobny, ale nie można wykluczyć każdego innego scenariusza. Rozmawiam również z posłami, widzę co się dzieje w Polsce 2050 – niepewność wśród posłów, którzy nie wiedzą, jak zakończy się sytuacja wyjścia z polityki Szymona Hołowni, jak się podzieli klub Polski 2050 – dodał.

