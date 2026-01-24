Rozmowy ze zdechłym "psieckiem"

Jest ona założycielką „prekursorskiej” pracowni badawczej Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura. Zgodnie z poglądami pani doktor „zwierzęta są istotami obdarzonymi inteligencją, posiadającymi własne systemy wartości, protokulturę […]. Nowe odkrycia i obserwacje etologów pozwalają do owej listy dodać prawie wszystko to, co dotąd było zarezerwowane wyłącznie dla człowieka: posługiwanie się narzędziami, język (komunikację), uczucia, (samo) świadomość, myślenie, moralność, a nawet… doświadczenia religijne (sic!)”. Jak głosi wykładowca etyki, dr Jan Wawrzyniak, „nie tylko homo sapiens został wyposażony we wrażliwość – co więcej, okazał się najmniej, w stosunku do posiadanych możliwości, sprawnym duchowo zwierzęciem”.