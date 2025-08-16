Nawrocki ostrzegł Trumpa. Rzecznik prezydenta ujawnia

W piątek prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, spotkali się w amerykańskiej bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Rozmowy, które trwały niespełna 3 godziny, nie przyniosły przełomu.

Po spotkaniu z Putinem Trump zorganizował telekonferencję z udziałem europejskich przywódców, w czasie której Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Nawrocki ostrzegł Trumpa przed Putinem. "Należy rozmawiać twardo"

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił w sobotę w RMF FM, że Nawrocki w rozmowie z Trumpem zwrócił uwagę na kilka kwestii. Na początku wyraził zadowolenie z rozmowy prezydentów USA i Rosji, uznając to za krok w kierunku wsparcia procesu pokojowego na Ukrainie.

– Druga część wypowiedzi pana prezydenta Karola Nawrockiego skoncentrowała się na zwróceniu uwagi na to, że z Władimirem Putinem należy rozmawiać bardzo ostrożnie, bardzo twardo i konsekwentnie, ale też mieć na uwadze, że Putin wielokrotnie już łamał dawane słowo i nie trzymał się ustaleń, które zapadały podczas spotkań z jego udziałem – przekazał Leśkiewicz.

Najważniejszym przesłaniem Nawrockiego było jasne stanowisko mówiące o tym, że żadne kwestie dotyczące spraw związanych z Ukrainą nie mogą zapadać bez jej udziału. – Pan prezydent Karol Nawrocki wyraźnie podkreślił, że nic o Ukrainie bez Ukrainy – oświadczył Leśkiewicz.

Jakie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy?

Odniósł się także do medialnych doniesień o gwarancjach bezpieczeństwa na wzór artykułu 5. NATO, które Trump miał obiecać Ukrainie, ale bez formalnego członkostwa w Sojuszu.

– Pojawił się temat gwarancji bezpieczeństwa, ale to był jeden z punktów tej rozmowy, w bardzo jeszcze ogólnym zarysie omawianych. Podjęto rozmowy dotyczące tego, jak zagwarantować bezpieczeństwo na Ukrainie w momencie, kiedy już dojdzie do jakichś konkretnych ustaleń, ustaleń związanych z warunkami zawarcia pokój – tłumaczył Leśkiewicz.

Jak dodał, Trumpowi "zależy na tym, żeby na Ukrainie zapanował pokój i będzie o tym rozmawiał w poniedziałek z panem prezydentem Zełenskim".

Czytaj też:

"Zełenski odmówił". Co dalej po szczycie na Alasce?Czytaj też:

Po spotkaniu z Trumpem. Putin zapowiada "niezbędne decyzje"