Wzruszające spotkanie. Ciężko chora Marysia przyjechała specjalnie dla prezydenta

"Para Prezydencka spotkała przy grobie św. Jana Pawła II wspaniałą polską dziewczynkę Marysię, która walczy z chorobą. Wzruszające" – napisał na Facebooku Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP.

W czwartek Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka złożyli kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Rodzice Marysi Szlęzak przyjechali specjalnie do Bazyliki św. Piotra, by spotkać parę prezydencką. "Mission completed" – powiedział pan Piotr, tata Marysi, po spotkaniu z prezydentem i pierwszą damą.

twitter

Marysia Szlęzak zmaga się z ciężką chorobą

Marysia miała niecałe trzy lata, gdy zachorowała po raz pierwszy.

Na stronie Fundacji "Siepomaga", której dziewczynka jest podopieczną, czytamy, że Marysia "przestała biegać, jej kroki stały się chwiejne, a radość w oczach przygasła". Po licznych badaniach lekarze postawili diagnozę – medulloblastoma, czyli złośliwy guz mózgu.

Dziewczynka pokonała chorobę, jednak podczas operacji uszkodzone zostały struktury móżdżku, co wpłynęło na równowagę, koordynację i zdolności poznawcze oraz problemy z widzeniem.

W marcu 2025 roku okazało się, podczas USG nogi dziewczynki, okazało się, badanie pokazało guzy w udzie. Lekarz, mający wykonać biopsję, odesłał rodziców Marysi na SOR w celu pilnej weryfikacji. "Stamtąd wyszliśmy już z rozpoznaniem: nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej. Okazało się, że to kostniakomięsak. Bardzo agresywny i złośliwy" – czytamy na stronie siepomaga.pl.

Konieczna była amputacja prawej nóżki dziewczynki. Przed 9-letnią Marysią jeszcze protezowanie, rehabilitacja adaptacyjna i nauka chodzenia. Dziewczynka, dzięki wsparciu ze zbiórek, leczy się obecnie w Rzymie.

Czytaj też:

Tak Polacy oceniają pierwszy miesiąc prezydentury NawrockiegoCzytaj też:

Prezydent Nawrocki z wizytą w Rzymie. Tak powitała go premier Meloni