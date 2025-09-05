Tak Polacy oceniają pierwszy miesiąc prezydentury Nawrockiego

W ankiecie pracowni SW Research przeprowadzonej na zlecenie Onetu postawiono respondentom pytanie następującej treści: "Jak Pani/Pan ocenia pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego?".

Ocena prezydentury

Większość zapytanych Polaków ocenia dotychczasowe działania prezydenta pozytywnie. Odpowiedź taką wskazało 42,9 proc. pytanych. Opcję negatywnie wskazało natomiast 32,2 proc. ankietowanych.

Spora grupa ankietowanych nie wyrobiła sobie zdania w tym zakresie. Mamy zatem 24,9 proc. odpowiedzi wskazujących wariant "trudno powiedzieć/nie mam zdania".

Młodzi liczą na Karola Nawrockiego

Co ciekawe, największe poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego odnotowano wśród najmłodszych wyborców. Konkretnie do 24. roku życia. W tej grupie 55,2 proc. ocenia działania nowej głowy państwa pozytywnie. Najniższe uznanie ma wśród osób powyżej 50. roku życia – mowa tu jedynie o 33,6 proc. pozytywnych ocen.

Wyraźne różnice pojawiły się również w zależności od miejsca zamieszkania. Pozytywny stosunek do Nawrockiego częściej wykazują mieszkańcy miast do 20 tys. (53,6 proc.) oraz wsi (45 proc.). Rzadziej prezydent zyskał w badaniu przychylność mieszkańców miast powyżej 500 tys. (37,5 proc.).

"Badanie zostało zrealizowane w dniach 2-3 sierpnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 830 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania" – przekazał Onet.

Audiencja u papieża

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w środę w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W czwartek i piątek odbywa wizytę we Włoszech. Rozmawiał już z premier Giorgią Meloni, a w piątek para prezydencka złoży wizytę papieżowi Leonowi XIV w Watykanie.

