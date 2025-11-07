Wzrost wynagrodzeń coraz mniejszy. Niepokojące dane

Niewielkie wzrosty wynagrodzenia „to również efekt osłabionego popytu na pracę, też w reakcji na silne podwyżki w poprzednich latach” – czytamy na portalu rp.pl. Dodano, że udział kosztów pracy w łącznych kosztach działalności operacyjnej firm jest obecnie rekordowy. NBP informował, że w drugim kwartale tego roku sięgał 14,4 proc.

Coraz mniej ofert pracy

Obecnie pojawia się mniej ofert pracy (według Grant Thornton najmniej od pięciu lat), co oznacza, że trudniej przenieść się do lepiej płatnego miejsca zatrudnienia lub wynegocjować u pracodawcy podwyżkę argumentując ją inną propozycją.

Poza tym spadek inflacji ma sprawiać, że żądania płacowe pracowników są mniejsze. Dane NBP wskazują, że presję płacową zgłaszało w trzecim kwartale 61,5 proc., a jej nasilenie 9,5 proc. To najniższe odczyty od przełomu 2020 i 2021 roku. Poza tym najmniej przedsiębiorstw od około pół dekady prognozuje wzrost płac (16,6 proc. w czwartym kwartale).

Hamująca dynamika płac

Hamującą dynamikę płac w polskiej gospodarce potwierdza też fakt, że względem drugiego kwartału średnia płaca urosła raptem o 0,3 proc. (nominalnie: o 23 zł brutto). W XXI wieku tylko raz (w 2010 roku) odnotowano tak niski wzrost płac w trzecim kwartale względem drugiego.

Jak czytamy na portalu rp.pl „ekonomiści raczej spodziewają się, że w kolejnych kwartałach dynamika wynagrodzeń będzie w dalszym trendzie spadkowym, zapewne w okolice 6–6,5 proc. na koniec 2026 roku”. Nowa projekcja NBP zakłada wręcz wynik poniżej 6 proc. (5,8 proc.).

Przeciętne wynagrodzenie

Kwota 8771 zł brutto to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w trzecim kwartale, niezależnie od stanowiska, branży czy lokalizacji w kraju. Około dwie trzecie osób pracujących w Polsce zarabia poniżej tej kwoty. Mediana wynagrodzeń (czyli połowa osób zarabia więcej, połowa mniej) jest o około 20 proc. niższa od średniej, więc można ją szacować na okolice 7 tys. zł brutto.

