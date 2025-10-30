Tąpnięcie na rynku pracy. Niepokojące dane GUS

Jak podał GUS, na koniec maja tego roku liczba pracujących w gospodarce narodowej liczyła 15 mln 500 osób, tj. o 0,8 proc. mniej niż w maju 2024 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zmniejszyła się o 0,5 proc. W liczbach bezwzględnych spadek dotyczy aż 118,7 tys. pracujących w skali roku, a w ciągu tylko jednego miesiąca aż 81,7 tys. Eksperci mówią o tąpnięciu na rynku pracy.

Znaczącą grupę wśród osób, które straciły pracę stanowią samozatrudnieni. Chodzi o 75,1 tys. osób. Wśród branż, które najczęściej zwalniały prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą można wymienić sektor handlowy i naprawy samochodów.

Jeśli chodzi o pracowników ogółem to największe ubytki zanotowano w sektorze handlowym, gdzie pracę straciło 50,4 tys., przemyśle (33,4 tys.) i budownictwie (21,4 tys. osób).

Największy ubytek procentowy liczby pracujących nastąpił w woj. śląskim (-1,44 proc. od początku roku) i wielkopolskim (-1,35 proc.).

Bezrobocie w Polsce

Tylko do końca września pracodawcy zgłosili chęć zwolnienia ponad 88 tys. pracowników, czyli o 53,8 tys. więcej niż w poprzednim roku.

Wpływ na taki wynik ma jedno województwo, a wskazując precyzyjniej – powiat. Chodzi o miasto stołeczne Warszawa.

Jak podaje portal Business Insider Polska, rok do roku rośnie liczba zgłaszanych do zwolnień. "W 2022 r. zagrożonych utratą pracy było 26 271 osób, w 2024 r. 34 191, a w 2025 r. już 88 053, i to tylko do września 2025 r." – czytamy.

Największą liczbę zgłoszeń dotyczących zwolnień odnotowano w województwie mazowieckim – 68 227 przypadki. Jest to rekordowy wzrost, ponieważ w analogicznym okresie w 2024 r. zwolnieniem były zagrożone 9 304 osoby, natomiast w poprzednim roku 12 863 pracowników.

