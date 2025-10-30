Bezrobocie w Polsce. Są nowe dane

Polska zanotowała najniższy wskaźnik bezrobocia po Słowenii (3,1 proc.) oraz Malcie i Czechach (po 3 proc.).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 569 tys. we wrześniu wobec 562 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat podał również, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,3 proc. we wrześniu 2025 r., tak jak miesiąc wcześniej. Konsensus rynkowy wynosił 6,3 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6 proc. we wrześniu – tyle samo co miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Rośnie liczba zwolnień w Polsce

Tylko do końca września pracodawcy zgłosili chęć zwolnienia ponad 88 tys. pracowników, czyli o 53,8 tys. więcej niż w poprzednim roku.

Wpływ na taki wynik ma jedno województwo, a wskazując precyzyjniej – powiat. Chodzi o miasto stołeczne Warszawa.

Jak podaje portal Business Insider Polska, rok do roku rośnie liczba zgłaszanych do zwolnień. "W 2022 r. zagrożonych utratą pracy było 26 271 osób, w 2024 r. 34 191, a w 2025 r. już 88 053, i to tylko do września 2025 r." – czytamy.

Największą liczbę zgłoszeń dotyczących zwolnień odnotowano w województwie mazowieckim – 68 227 przypadki. Jest to rekordowy wzrost, ponieważ w analogicznym okresie w 2024 r. zwolnieniem były zagrożone 9 304 osoby, natomiast w poprzednim roku 12 863 pracowników.

Wpływ na tak duży wzrost miały zwolnienia zgłoszone w marcu do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie. Dwa zakłady z sektora publicznego odnotowały plan rozstania się z 53 299 osobami, natomiast cztery prywatne przedsiębiorstwa ze 177 pracownikami.

