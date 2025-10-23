Bezrobocie systematycznie rośnie. GUS podał najnowsze dane
Ekonomia

Bezrobocie systematycznie rośnie. GUS podał najnowsze dane

Urząd Pracy, zdjęcie ilustracyjne
Urząd Pracy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Wojciech Pacewicz
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące stopy bezrobocia we wrześniu. Wskaźnik znów zanotował wzrost.

Według GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu wyniosła 5,6 proc. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej. W urzędach pracy zarejestrowanych było 866,1 tys. osób. To wynik najgorszy od stycznia 2022 roku. Odczyt jest zgodny z przewidywaniami ekspertów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to, że bezrobocie w Polsce rośnie czwarty miesiąc z rzędu.

Ogółem od początku roku pracę straciło 96,1 tys. Polaków. To najgorszy wynik od marca 2021 roku. Z kolei porównując dane miesięczne, ostatni raz gorzej we wrześniu było w 2020 roku.

Od stycznia 2025 roku najwięcej bezrobotnych przybyło w dużych miastach: Łodzi (3,1 tys.), Warszawie (2,5 tys.) oraz Krakowie (2,4 tys.).

Przypomnijmy, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2025 r. wyniosła 856,3 tys. wobec 830,8 tys. miesiąc wcześniej. W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Polskę czekają masowe zwolnienia?

Rynek pracy znalazł się w trudnym momencie. Jak wynika z najnowszych danych GUS, ponad 150 dużych przedsiębiorstw planuje redukcję zatrudnienia. Eksperci wskazują jednak, że to tylko oficjalne dane, a faktyczna fala zwolnień może być znacząco wyższa.

Fala zwolnień może objąć ponad 77 tysięcy pracowników. Skala problemu dotyka zarówno firm publicznych, jak i prywatnych koncernów działających w Polsce.

Zwolnienia mają objąć między innymi PKP Cargo i Pocztę Polską. Nieco mniejsze, ale również znaczące ruchy planują podmioty prywatne. Wśród firm, które poinformowały o zamiarze ograniczenia zatrudnienia, RMF wymienia m.in. Makro, Fujitsu, Shell, Heineken oraz Aldi.

Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce w Krakowie, gdzie zagrożonych utratą pracy jest blisko 4 tysiące osób. Największe ryzyko dotyczy branż opartych na usługach specjalistycznych — informatyce, księgowości, doradztwie podatkowym oraz obsłudze klienta. Eksperci wskazują, że zmiany te mogą znacząco wpłynąć na lokalny rynek pracy.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Business Insider Polska
