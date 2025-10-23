Bezrobocie systematycznie rośnie. GUS podał najnowsze dane

Według GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu wyniosła 5,6 proc. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej. W urzędach pracy zarejestrowanych było 866,1 tys. osób. To wynik najgorszy od stycznia 2022 roku. Odczyt jest zgodny z przewidywaniami ekspertów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to, że bezrobocie w Polsce rośnie czwarty miesiąc z rzędu.

Ogółem od początku roku pracę straciło 96,1 tys. Polaków. To najgorszy wynik od marca 2021 roku. Z kolei porównując dane miesięczne, ostatni raz gorzej we wrześniu było w 2020 roku.

Od stycznia 2025 roku najwięcej bezrobotnych przybyło w dużych miastach: Łodzi (3,1 tys.), Warszawie (2,5 tys.) oraz Krakowie (2,4 tys.).

Przypomnijmy, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2025 r. wyniosła 856,3 tys. wobec 830,8 tys. miesiąc wcześniej. W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Polskę czekają masowe zwolnienia?

Rynek pracy znalazł się w trudnym momencie. Jak wynika z najnowszych danych GUS, ponad 150 dużych przedsiębiorstw planuje redukcję zatrudnienia. Eksperci wskazują jednak, że to tylko oficjalne dane, a faktyczna fala zwolnień może być znacząco wyższa.

Fala zwolnień może objąć ponad 77 tysięcy pracowników. Skala problemu dotyka zarówno firm publicznych, jak i prywatnych koncernów działających w Polsce.

Zwolnienia mają objąć między innymi PKP Cargo i Pocztę Polską. Nieco mniejsze, ale również znaczące ruchy planują podmioty prywatne. Wśród firm, które poinformowały o zamiarze ograniczenia zatrudnienia, RMF wymienia m.in. Makro, Fujitsu, Shell, Heineken oraz Aldi.

Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce w Krakowie, gdzie zagrożonych utratą pracy jest blisko 4 tysiące osób. Największe ryzyko dotyczy branż opartych na usługach specjalistycznych — informatyce, księgowości, doradztwie podatkowym oraz obsłudze klienta. Eksperci wskazują, że zmiany te mogą znacząco wpłynąć na lokalny rynek pracy.

