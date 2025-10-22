W Polsce będzie kolejne województwo? Pojawił się apel

Matyjaszczyk zaapelował do posłów i senatorów z regionu o pilne powołanie parlamentarnego zespołu ds. utworzenia województwa częstochowskiego. W liście otwartym wskazywał, że potencjał miasta nie jest obecnie w pełni wykorzystywany. Zmiany administracyjne pomogłyby to zmienić.

"Nasze miasto, będące mocnym liderem Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, pozostaje obecnie największym ośrodkiem w kraju pozbawionym statusu wojewódzkiego, większym od kilku miast będących stolicami regionów. Jednocześnie od reformy administracyjnej minęło już 27 lat i w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu toczy się dyskusja, na ile funkcjonalny jest aktualny podział administracyjny na 16 województw. Zdaniem wielu ekspertów i analityków nie ma on innej istotnej podstawy materialnej, jak tylko tę dotyczącą dystrybucji środków unijnych" – pisze Matyjaszczyk.

Szybszy rozwój miasta i regionu

Samorządowiec wskazuje, że powołanie nowego województwa oznaczałoby napływ większych unijnych środków, co przełożyłoby się na zwiększone inwestycje. Rynek pracy uległby wzmocnieniu i przyciągałby nowe miejsca pracy. Częstochowa stałaby się bardziej prężnym ośrodkiem akademickim, naukowym i kulturalnym.

"W pełni zasadna wydaje się więc poważna debata i rozpoczęcie konsultacji na temat możliwych modyfikacji podziału administracyjnego, które w większym stopniu odpowiadałyby celowi zrównoważonego rozwoju całego kraju" – wskazał lokalny polityk.

"Przypomnę, że społeczność Częstochowy i okolic, samorządy oraz Prezydent Częstochowy, bazując na składanych przez polityków deklaracjach, w minionych latach wielokrotnie kierowali do przedstawicieli poprzednich Rządów RP wystąpienia i listy dotyczące potrzeby zmian administracyjnych, których celem byłby m.in. powrót województwa ze stolicą w Częstochowie" – napisał prezydent miasta.

