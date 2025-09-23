W Polsce rośnie bezrobocie. Kukiz: Zgodnie z tradycją rządów PO

Według najnowszych danych, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2025 r. wyniosła 856,3 tys. wobec 830,8 tys. miesiąc wcześniej.

Jak przekazał Główny Urząd Statystyczny, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 96,8 tys. wobec 108,4 tys. miesiąc wcześniej i 100,3 tys. rok wcześniej.

Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim (3,4 proc.), natomiast najwyższe w województwie podkarpackim (8,9 proc.).

Kukiz o rosnącym bezrobociu: Tradycja rządów PO

Dane GUS skomentował na portalu X (dawniej Twitter) poseł Paweł Kukiz. "Zgodnie z tradycją rządów PO, czyli powrót do rzeczywistości przed 2015 rokiem" – napisał.

twitter

"Bez pracy w Polsce pozostaje prawie 900 tysięcy obywateli. Bezrobocie miesiąc po miesiącu rośnie – tego wam Pan Premier Tusk nie powie – może rzecznik rządu powie, że to wina PiS?" – ironizuje europoseł tej partii Bogdan Rzońca.

twitter

Ekonomiści Alior Banku wskazali, że rosnące bezrobocie to efekt m.in. zmian w zasadach rejestracji. "Mimo wzrostu, Polska nadal wśród liderów UE z najniższym bezrobociem" – napisali.

twitter

Portal Business Insider odnotował, że bezrobocie rośnie trzeci miesiąc z rzędu, a aktualne statystyki są na najwyższych poziomach w tym roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało wcześniej, że według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec sierpnia br. 5,5 proc., wobec 5 proc. w lipcu.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Czytaj też:

Fatalna ocena polskich finansów. "Sygnał dla polityków"