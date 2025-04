Publicysta "Do Rzeczy" był w czwartek gościem Łukasza Jankowskiego na antenie Radia Wnet. Jeden z tematów rozmowy dotyczył interwencji europosła Grzegorza Brauna i posła Romana Fritza w szpitalu w Oleśnicy w sprawie aborcji wykonywanych w placówce.

Braun wszedł na oddział i zamknął się w pomieszczeniu administracyjnym z ginekolog Gizelą Jagielską, wicedyrektor placówki, która odpowiedzialna jest za śmierć Felka. Chłopiec był w 37. tygodniu życia prenatalnego. Dostał w serce zastrzyk z chlorkiem potasu. Relację z interwencji lider Korony zamieścił na swoim profilu na Facebooku.

Jurek: Zabijanie dziecka strzykawką to coś horrendalnego

W ocenie byłego marszałka sejmu Marka Jurka to, co wydarzyło się w szpitalu w Oleśnicy stanowi przypadek kryminalny. Polityk przypomniał ugruntowane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące kwestii ochrony życia poczętego, w tym wyrok z 1997 r.

– Nawet jeżeli abstrahować od orzeczeń konstytucyjnych i wykładni artykułu 38 konstytucji, to pozostaje litera ustawy, która mówi jasno, że dziecko w momencie, kiedy jest zdolne choćby krótko przeżyć poza łonem matki jest nietykalne. Ale mamy do czynienia w Polsce z kompletną – anarchia to nie jest złe słowo – Z metodyczną akcją wywracającą wszystkie podstawy porządku społecznego i nie tylko politycznego. Tu chodzi o wywracanie porządku społecznego, niszczenie współczucia – powiedział Jurek, przypominając przypadek małego Huberta pozostawionego żeby zmarł. – Ale zabijanie dziecka strzykawką to rzecz horrendalna – powiedział były marszałek Sejmu.

Jurek powiedział, że warto zapytać, co obecna władza robi z lekarzami, policjantami czy prawnikami. Zaproponował, żeby w związku ze Świętami pomyśleć o życiu, podkreślając, że Polska jest państwem cywilizacji chrześcijańskiej, która w doskonały sposób zrealizowała prostą arystotelesowską zasadę, że państwo powstaje po to, aby chronić życie i działa, żeby to życie było lepsze.

Prokuratura wszczyna śledztwo wobec Brauna

Do sprawy z Oleśnicy natychmiast odniósł się w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

"Zachowanie europosła Brauna w szpitalu w Oleśnicy przekracza wszelkie granice etyczne, a być może także prawne. W takich sytuacjach prokuratura musi reagować szybko i stanowczo" – napisał na portalu X prokurator generalny. Postępowanie przygotowawcze wszczęła Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy" – dodał. Prokuratura opublikowała już w tej sprawie komunikat.

