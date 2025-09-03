Korneluk zdecydował. "Dalszy ciąg czyszczenia prokuratury"

RMF FM informuje, że chodzi głównie o prokuratorów z prokuratur regionalnych, konkretnie o dwóch prokuratorów z Warszawy, a także po jednym z Krakowa, Gdańska, Łodzi, Katowic i Białegostoku. Trzech prokuratorów wróci natomiast do prokuratur okręgowych: Warszawa-Praga, Gdańsk i Radom. "Mowa przede wszystkim o ludziach kierowanych na najwyższy szczebel za czasów rządców PiS" – podkreśla radio.

Rozgłośnia zauważa, że procedurę odwoływania z delegacji rozpoczął poprzedni minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Ponad półtora roku temu wydał decyzję dotyczącą 144 osób, głównie z prokuratur rejonowych i okręgowych.

RMF FM przekazało, że oficjalnie powodem odwołań są potrzeby kadrowe prokuratury. W kilku przypadkach wnioski złożyli szefowie macierzystych prokuratur, którym chodzić miało o wzmocnienie składów osobowych ich jednostek. "Część prokuratorów utrzymuje natomiast, że to dalszy ciąg czyszczenia prokuratury z ludzi wciąż lojalnych wobec środowiska skupionego wokół Zbigniewa Ziobry" – czytamy.

Ziobro i Kanthak złożyli zawiadomienie do prokuratury

W sobotę podczas konferencji prasowej Zbigniew Ziobro i Jan Kanthak informowali, że w poniedziałek złożą zawiadomienie do prokuratury na Donalda Tuska i Waldemara Żurka. Zbigniew Ziobro ocenił wtedy, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek "zdecydował się kontynuować stan bezprawia i utrzymywać sytuację, w której legalnie wybrany i powołany prokurator krajowy Dariusz Barski nie może wykonywać swoich obowiązków". Zdaniem polityka PiS jego obowiązki wykonuje osoba, która "jest uzurpatorem, czyli w sposób bezprawny przywłaszcza sobie funkcję prokuratora krajowego na mocy bezprawnej decyzji premiera Donalda Tuska i bezprawnego wniosku byłego już ministra sprawiedliwości Adama Bodnara".

Zbigniew Ziobro zauważył, że ustawa o prokuraturze, która obowiązywała i wciąż obowiązuje, jasno i wyraźnie mówi, "że można odwołać prokuratora krajowego, że premier i minister sprawiedliwości mogą skutecznie odwołać prokuratora krajowego, ale wtedy i tylko wtedy, kiedy na piśmie zgodę na to wyrazi prezydent Rzeczpospolitej".

