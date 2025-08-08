Szłapka o doniesieniach w sprawie Żurka. "Kolejny fejk"

W piątek Telewizja Republika, powołując się na ustalenia dziennikarza śledczego Cezarego Gmyza, podała, że Waldemar Żurek skierował do prezydenta Karola Nawrockiego wniosek o zgodę na odwołanie wszystkich zastępców prokuratora generalnego, "łącznie z Kornelukiem i Bilewiczem".

Doniesienia TV Republika ws. Żurka. Szłapka zaprzecza, Gmyz usuwa wpis

Do sprawy odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka. "Kiedy TV Republika pisze »nasz news«, należy to czytać jako »nasz kolejny fejk«. Prokurator Generalny nie odwołał swoich zastępców, ani nie skierował wniosków w tej sprawie do prezydenta ani premiera" – napisał na platformie X.

Komunikat w tej sprawie zamieściło na swoim oficjalnym profilu w serwisie X także Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wkrótce potem Gmyz poinformował, że w związku z dementi MS usunął swój wpis.

Ponad 50 dymisji. Pierwsze decyzje nowego ministra sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował na swojej pierwszej konferencji prasowej o odwołaniu z delegacji w MS 9 osób i 46 osób ze stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju.

Przekazał też, że wystąpił do szefa MSWiA, by rozważył odwołanie 44 sędziów, którzy pełnią funkcję komisarzy wyborczych. Dodał, że został odwołany ostatni rzecznik dyscyplinarny z czasów byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Żurek podjął również decyzję o wycofaniu z Komisji Weneckiej projektu tzw. ustawy praworządnościowej, której celem jest m.in. uregulowanie statusu tzw. neosędziów oraz likwidacja dwóch izb Sądu Najwyższego – Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Przed objęciem funkcji ministra Żurek był sędzią i jednym z największych krytyków zmian w wymiarze sprawiedliwości przeprowadzonych za rządów PiS.

