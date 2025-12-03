"Demokracja walcząca w natarciu". Kuriozalny ruch Żurka

Uchwała o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego TK Bogdana Święczkowskiego nie została podjęta przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji nie wywołuje skutków prawnych

– podano w komunikacie rzecznik Prokuratury Generalnej.

W październiku Zgromadzanie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego nie wyraziło zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa i sędziego TK Bogdana Święczkowskiego. We wrześniu br. prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa TK. Podstawą skierowania wniosku wobec Święczkowskiego był materiał dowodowy zgromadzony w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Śledczy Nr 3 Prokuratury Krajowej, który zajmuje się śledztwem dotyczącym "wykorzystania przez funkcjonariuszy publicznych oprogramowania Pegasus, w związku z podejmowanymi przez służby czynnościami operacyjnymi".

Żurek nie uznaje decyzji sędziów TK

"Z treści protokołu Zgromadzenia Ogólnego wynika, że wszyscy obecni sędziowie potwierdzili, iż zapoznali się z treścią wniosku i stanem faktycznym. Przypomnienia wymaga, że wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu zawiera część niejawną, a część załączonego do niego materiału dowodowego (10 tomów akt) ma ten sam charakter. W tej sytuacji zapoznanie się z tymi dokumentami było możliwe wyłącznie w kancelarii tajnej Prokuratury Krajowej. Materiały te obejmują kluczowe dowody zgromadzone w sprawie. Tymczasem spośród dziesięciu sędziów jedynie trzech zapoznało się z aktami postępowania o charakterze niejawnym, przy czym żaden z nich nie zapoznał się z całym znajdującym się w tych aktach materiałem dowodowym.W tym kontekście należy stwierdzić, że nie wszyscy sędziowie podejmujący decyzję w przedmiocie immunitetu Bogdana Święczkowskiego zapoznali się z pełnym materiałom dowodowym wspierającym wniosek prokuratora, a tym samym nie dochowali należytej staranności i rzetelności niezbędnych do podjęcia decyzji w sposób bezstronny i merytoryczny" – stwierdzono w komunikacie.

"W obrocie prawnym nie istnieje uchwała w przedmiocie uchylenia immunitetu sędziemu Bogdanowi Świeczkowskiemu, a zatem postępowanie w tym przedmiocie nie zostało prawomocnie zakończone" – podsumowano.

Próbę zignorowania decyzji TK skomentował mec. Bartosz Lewandowski. "'Demokracja walcząca w natarciu'. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie sędziego Bogdana Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej nam się nie podoba, więc Prokuratura Krajowa jej nie uznaje" – napisał w serwisie X.

Czytaj też:

Trybunał Stanu dla Ziobry. "Podjęliśmy decyzję"Czytaj też:

"Kastowy wyrok". Kaleta ostro o decyzji TK w sprawie majątków sędziów