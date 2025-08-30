"Żurek dołączył do bigosu". PiS zapowiada zawiadomienie do prokuratury

W sobotę podczas konferencji prasowej Zbigniew Ziobro ocenił, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek "zdecydował się kontynuować stan bezprawia i utrzymywać sytuację, w której legalnie wybrany i powołany prokurator krajowy Dariusz Barski nie może wykonywać swoich obowiązków". Zdaniem polityka PiS jego obowiązki wykonuje osoba, która "jest uzurpatorem, czyli w sposób bezprawny przywłaszcza sobie funkcję prokuratora krajowego na mocy bezprawnej decyzji premiera Donalda Tuska i bezprawnego wniosku byłego już ministra sprawiedliwości Adama Bodnara".

Zbigniew Ziobro zauważył, że ustawa o prokuraturze, która obowiązywała i wciąż obowiązuje, jasno i wyraźnie mówi, "że można odwołać prokuratora krajowego, że premier i minister sprawiedliwości mogą skutecznie odwołać prokuratora krajowego, ale wtedy i tylko wtedy, kiedy na piśmie zgodę na to wyrazi prezydent Rzeczpospolitej".

Przypomniał, że urzędujący wówczas prezydent Andrzej Duda nie wyraził zgody na piśmie. – Mimo to minister Adam Bodnar, a teraz, utrzymując to, minister Waldemar Żurek uniemożliwiają wykonywanie czynności legalnemu prokuratorowi krajowemu – dodał.

Żurek dołączył do "wielkiego bigosu"

Z kolei Jan Kanthak ocenił, że "z wysokim prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że Waldemar Żurek dołączył do zorganizowanej grupy przestępczej, że stał się członkiem szajki przestępczej".

– Mamy do czynienia z "wielkim bigosem", do którego dołączył Waldemar Żurek. Bigosem w wymiarze sprawiedliwości, który urządził pan Bodnar z panem Tuskiem, łamiąc wszelkie przepisy konstytucji i ustawy – mówił.

Poinformował, że "składamy zawiadomienie do prokuratury na to, że Waldemar Żurek dołączył do bigosu prawnego w Polsce". Zawiadomienie w poniedziałek trafi do stosownej prokuratury.

Przełamujemy bezprawie Donalda Tuska

