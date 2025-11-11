Marsz Niepodległości za nami. Policja przekazała "najważniejszą informację"

W całej Polsce kończą się uroczystości związane ze 107. rocznicą odzyskania niepodległości. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości.

– Dla wszystkich mieszkańców Warszawy i osób, które przyjechały do Warszawy uczestniczyć w tych wszystkich ważnych wydarzeniach najważniejsza informacja jest taka, że było bezpiecznie. To jest bardzo istotne. Chciałbym w imieniu komendanta stołecznego policji podziękować wszystkich policjantom, którzy brali udział przy dzisiejszych zabezpieczeniach – mówił na wieczornej konferencji prasowej mł. insp. Robert Szumiata, rzecznik stołecznej policji.

Policja podsumowała Marsz Niepodległości

Szumiata podkreślił, że wydany przez wojewodę mazowieckiego zakaz pirotechniki "był bardzo ważny i potrzebny". – Przy 91 osobach zabezpieczyliśmy około 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych: race, petardy. To pokazuje, że byliśmy skuteczni, wyeliminowaliśmy pewne zagrożenie – stwierdził.

– Zatrzymaliśmy 40 osób. Głównie za narkotyki. Były to również osoby poszukiwane listami gończymi, do odbycia kary w zakładach karnych – poinformował rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji. Szumiata podkreślił, że 11 listopada Warszawa "była bezpieczna" dzięki działaniom policjantów i funkcjonariuszy innych służb.

Frekwencja na Marszu Niepodległości 2025

Tegoroczny Marsz Niepodległości odbył się pod hasłem "Silny naród, jedna Polska". Wziął w nim udział prezydent Karol Nawrocki, a także wielu polityków i działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, m.in.: Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki, Krzysztof Bosak oraz Sławomir Mentzen.

Z szacunkowych danych stołecznego ratusza wynika, że manifestacja przyciągnęła ok. 100 tys. uczestników. Póki co, swoich danych dotyczących frekwencji nie podali organizatorzy. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia członkowie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości szacowali, że weźmie w nim udział ok. 250 tys. osób.

