Marsz Niepodległości bez incydentów. Ratusz podał wstępne dane o frekwencji

11 listopada, jak co roku, ulicami Warszawy przechodzi Marsz Niepodległości. W tym roku pod hasłem: "Jeden naród, silna Polska". Odnosi się ono do problemu migracji.

W wydarzeniu uczestniczy prezydenta Karol Nawrocki, a także wielu polityków i działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, m.in: prezes PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, a także europoseł i lider Konferencji Korony Polskiej Grzegorz Braun.

Służby monitorują przebieg wydarzenia. Jest spokojnie, bez incydentów

Podczas manifestacji złamano przepisy dotyczące odpalania rac. Zakaz w sprawie środków pirotechnicznych wydał wojewoda mazowiecki. – Jak widać, duża część uczestników nie zastosowała się do tego zakazu. Służby będą wyciągać z tego konsekwencje – zapowiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jednocześnie przyznał, że na razie nie doszło do żadnych poważnych incydentów.

– Nie otrzymaliśmy żadnej informacji o incydentach. Było dużo pirotechniki, ale to chyba nieodzowny element, który obserwujemy na marszu – potwierdził w komunikacie po godz. 15:00 Jarosław Misztal, szef stołecznego centrum bezpieczeństwa. W wystąpieniu godzinę później podkreślił, iż "nie ma większych incydentów". – Nie doszło do nich też z uwagi na udział w marszu prezydenta Karola Nawrockiego – zwrócił uwagę. Zaznaczył również, że warszawskie służby nie mają żadnych doniesień o osobach zatrzymanych.

Marsz Niepodległości w Warszawie. Pierwsze dane o frekwencji

Pojawiły się pierwsze informacje dotyczące frekwencji na tegorocznym Marszu Niepodległości. Z szacunkowych danych stołecznego ratusza wynika, że manifestacja przyciągnęła ok. 100 tys. uczestników.

Póki co, swoich danych dotyczących frekwencji nie podali organizatorzy wydarzenia. Jeszcze przed jego rozpoczęciem członkowie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości szacowali, że weźmie w nim udział ok. 250 tys. osób.

