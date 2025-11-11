Mentzen zadrwił z zakazu. Zrobił to na Marszu Niepodległości

Chwila, w której polityk odpalił racę została uwieczniona przez fotoreporterów.

Sławomir Menzetn złamał zakaz. Odpalił racę na Marszu Niepodległości

Przekonanie, że – wbrew zakazowi – race pojawią się na tegorocznym Marszu Niepodległości, Sławomir Mentzen wyraził już w poniedziałek na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

– Chodźcie do nas. Będą posłowie Konfederacji, będą nasi liderzy i nie mówcie Kierwińskiemu, ale race też będą – mówił prezes Nowej Nadziei.

Trzaskowski zapowiada konsekwencje

Zakaz został też złamany przez innych uczestników wydarzenia, za co konsekwencje zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przypomniał, że zakaz dotyczący środków pirotechnicznych wydał wojewoda. – Jak widać duża część uczestników nie zastosowała się do tego zakazu. Służby będą wyciągać z tego konsekwencje – stwierdził prezydent stolicy. Trzaskowski przyznał jednocześnie, że na razie nie doszło do żadnych poważnych incydentów.

Polityk dodał ponadto, że nie spodziewa się, żeby marsz był niespokojny, gdyż swój udział zapowiedział w nim prezydent Karol Nawrocki. – Mam nadzieję, że to podziała na uczestników w sposób dyscyplinujący – stwierdził.

W związku z licznymi zgromadzeniami organizowanymi 11 listopada, wprowadzone zostały nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Ograniczenia obejmują zarówno przestrzeń publiczną, jak i powietrzną oraz wodną.

Jak przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, minister Marcin Kierwiński zwrócił się do służb z prośbą o ścisłą koordynację działań i odpowiednie rozmieszczenie sił, które mają zagwarantować spokojny przebieg obchodów. W całym kraju obowiązuje drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP). "Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu" – przekazało w oświadczeniu MSWiA.

Zgodnie z decyzją służb, 11 listopada obowiązuje całkowity zakaz noszenia lub przemieszczania wszelkiego rodzaju broni, nawet w stanie rozładowanym. Policja zapowiedziała również wzmożone kontrole pod kątem posiadania broni białej oraz środków pirotechnicznych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników uroczystości.

Czytaj też:

Zgrzyt przed Marszem Niepodległości. Wezwali policję na "gaśnicę" BraunaCzytaj też:

Prezydent na Marszu Niepodległości. Tak został przywitanyCzytaj też:

Mentzen "wysyła" Tuska do Berlina. Mocny transparent