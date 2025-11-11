Mentzen "wysyła" Tuska do Berlina. Mocny transparent

11 listopada po raz kolejny w Warszawie zorganizowano Marsz Niepodległości. Udział w przemarszu bierze Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.

W mediach społecznościowych polityk opublikował wpis i fotografię z marszu. "Polska dziś się upomina – zwrócić Tuska do Berlina! Tłumy na Marszu Niepodległości pokazują swoje przywiązanie do Ojczyzny 🇵🇱 Jesteśmy dumni z bycia Polakami i zawsze będziemy bronić naszego państwa przed obcymi siłami! Niech żyje silna, dumna i niepodległa Polska!" – napisał Mentzen.

Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości

Na krótkim filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych przez Kancelarię Prezydenta widzimy, jak głowa państwa została przywitana przez uczestników Marszu Niepodległości. Wiele osób chciało uścisnąć dłoń prezydenta.

Przypomnijmy, że tłumacząc swoją obecność na Marszu Niepodległości Nawrocki mówił w TV Republika, że to nie pierwszy raz weźmie udział w tym wydarzeniu, ale po raz pierwszy jako prezydent. – To bardzo szczególne wydarzenie, takie miejsce, gdzie mogą się połączyć wszyscy Polacy w celebrowaniu przywiązania do naszych wartości, tożsamości – argumentował.

Według niego, 11 listopada jest najważniejszą polską rocznicą. – Po walce pięciu pokoleń, walce, pracy, konsekwentnemu dążeniu do tego, aby Polska była wolną i niepodległą, ten 11 listopada stał się dniem, w którym odzyskaliśmy swój własny dom, czyli Polskę – wskazał Nawrocki.

Marsz Niepodległości 2025

Przypomnijmy, że że tegoroczny Marsz Niepodległości odbywa się pod hasłem "Jeden naród, silna Polska". Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 modlitwą na stołecznym rondzie Romana Dmowskiego. Godzinę później miało miejsce otwarcie marszu. Następnie odśpiewano hymn i wygłoszone zostały przemówienia. Po nich uczestnicy wyruszyli tradycyjną trasą na błonia Stadionu PGE Narodowego.

Oprócz prezydenta udział w marszu biorą udział politycy Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

