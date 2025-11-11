Kaczyński na Marszu Niepodległości. "Przez wiele lat nas tu nie chcieli"

– W marszu trzeba iść. Myśmy przez wiele lat nie szli, ale nie dlatego, że nie chcieliśmy, ale

. Nawet w 2018 roku trzeba było przeprowadzać ciężkie negocjacje, żeby w ogóle być w tym marszu. Teraz to się jednak zmieniło. Marsz jest dla wszystkich – mówi Kaczyński w nagraniu opublikowanym przez komentatora Pawła Rybickiego.

– Dla polskich patriotów. Ludzi, którzy mają uczucia patriotyczne i którzy mają takie elementarne rozeznanie. Po drugiej stronie jest trochę takich ludzi, którym wmówiono, że nasza strona jest skrajnie nieuczciwa. Po drugie, że ona jest w istocie rosyjska. To są brednie po prostu. Wszystkie fakty wskazują na coś innego, ale siła propagandy była taka, że ludzie w te brednie wierzą. To jest na ogół funkcja nie za wysokiej inteligencji. Pewna część ludzi ma niewysoką inteligencję – powiedział prezes PiS.

Kaczyński ma nadzieję, że "coraz więcej ludzi będzie widziało, jaka jest rzeczywistość i że trzeba ją zmienić, bo idziemy w fatalnym w kierunku". – Różne scenariusze, już po 1989 roku rozważałem, jak to dalej pójdzie. Obawiałem się kontrataku imperium, mówiłem o rosyjskim imperium. Że ona wcześniej nastąpi, a Ukraina okazała się orzechem, kamieniem do zgryzienia. W styczniu minie termin, który wyznaczy fakt, że ta wojna będzie dłuższa niż to co oni nazywają "wojną ojczyźnianą". To było niespełna cztery lata. (...) Ta obecna okupacja obejmuje łącznie przeszło 100 tys. km2. Zdobyli tyle, co wtedy zdobywali w jednej ofensywie. A były takie, kiedy zdobywali więcej – ocenił.

Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości

Na krótkim filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych przez Kancelarię Prezydenta widzimy, jak głowa państwa została przywitana przez uczestników Marszu Niepodległości. Wiele osób chciało uścisnąć dłoń prezydenta.

Przypomnijmy, że tłumacząc swoją obecność na Marszu Niepodległości Nawrocki mówił w TV Republika, że to nie pierwszy raz weźmie udział w tym wydarzeniu, ale po raz pierwszy jako prezydent. – To bardzo szczególne wydarzenie, takie miejsce, gdzie mogą się połączyć wszyscy Polacy w celebrowaniu przywiązania do naszych wartości, tożsamości – argumentował.

Według niego, 11 listopada jest najważniejszą polską rocznicą. – Po walce pięciu pokoleń, walce, pracy, konsekwentnemu dążeniu do tego, aby Polska była wolną i niepodległą, ten 11 listopada stał się dniem, w którym odzyskaliśmy swój własny dom, czyli Polskę – wskazał Nawrocki.

