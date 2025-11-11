Ambasador USA na Marszu Niepodległości? "To nazywam patriotyzmem"

Rose opublikował krótkie wideo z warszawskich ulic. Za ambasadorem widać zbierający się tłum osób, które prawdopodobnie miały zamiar uczestniczyć w Marszu Niepodległości.

– To nazywam patriotyzmem. Dzisiaj jest polskie święto niepodległości.107 lat temu zakończyła się I wojna światowa, a Polska po 123 latach odrodziła się. Dzisiaj tysiące Polaków wychodzi na ulice, by pokazać swoją miłość do ojczyzny. Pogoda nie jest najlepsza, mogli mieć dzień niepodległości latem, ja my. Wszystkiego najlepszego dla Polaków, dla wspaniałych ludzi, wspaniałego narodu – mówił ambasador.

twitter

Rose nie stwierdził jednoznacznie, że bierze udział w Marszu Niepodległości, jednak okoliczności, w których kręcił nagranie, na to wskazują.

Wcześniej z kolei amerykański dyplomata zamieścił wpis w mediach społecznościowych poświęcony polskiemu świętu.

"W imieniu Prezydenta Trumpa składamy narodowi polskiemu najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Niepodległości! Ameryka oddaje hołd Waszej historii, bohaterom i niezłomnemu przywiązaniu do wolności" – napisał ambasador w serwisie X.

Thomas Rose złożył listy uwierzytelniające u prezydenta Karola Nawrockiego 6 listopada. Do Warszawy przyleciał pod koniec października, po tym jak został zaprzysiężony na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jego kandydaturę zgłosił prezydent USA Donald Trump.

Zakaz noszenia lub przemieszczania wszelkiego rodzaju broni i nie tylko

W związku z licznymi zgromadzeniami, szczególnie w Warszawie, wprowadzone zostały nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Ograniczenia obejmą zarówno przestrzeń publiczną, jak i powietrzną oraz wodną.

Jak przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, minister Marcin Kierwiński zwrócił się do służb z prośbą o ścisłą koordynację działań i odpowiednie rozmieszczenie sił, które mają zagwarantować spokojny przebieg obchodów. W całym kraju obowiązywać będzie drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP). "Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu" – przekazało w oświadczeniu MSWiA.

Zgodnie z decyzją służb, 11 listopada obowiązywać będzie całkowity zakaz noszenia lub przemieszczania wszelkiego rodzaju broni, nawet w stanie rozładowanym. Policja zapowiedziała również wzmożone kontrole pod kątem posiadania broni białej oraz środków pirotechnicznych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników uroczystości.

Czytaj też:

Złamano zakaz. Trzaskowski zapowiada konsekwencje dla uczestników MarszuCzytaj też:

Konrad Piasecki oburzony. "Kompletny absurd 11 listopada"