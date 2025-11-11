Niebezpieczny incydent w Warszawie. "Niezwiązany z Marszem Niepodległości"

11 listopada w całej Polscy odbywają się obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Ulicami Warszawy, jak co roku, przeszedł Marsz Niepodległości. Wziął w nim udział prezydent Karol Nawrocki.

Po godz. 17:00 Jarosław Misztal, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa poinformował, że czoło marszu jest już na błoniach Stadionu PGE Narodowego. Tam zaplanowano okolicznościowe przemówienia oraz koncerty. Władze miasta podkreślają, że nie odnotowały żadnych "poważniejszych incydentów".

Incydent na manifestacji w Warszawie. Ale nie na Marszu Niepodległości

– Mogę poinformować o jednym incydencie, natomiast nie był on związany z Marszem Niepodległości. Było to na zgromadzeniu, które organizowały środowiska lewicowe. Tam jeden z uczestników rzucił jakiś środek pirotechniczny w kierunku ambasady Stanów Zjednoczonych – on upadł na schody – przekazał na konferencji prasowej Jarosław Misztal, cytowany przez Onet.

Nie doszło do żadnych zniszczeń. Nikt też nie został ranny. Na miejscu interweniowały służby, które zabezpieczyły teren. Policja prowadzi czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia. Wydział konsularny ambasady USA w Warszawie znajduje się przy ulicy Pięknej 12.

Marsz Niepodległości w Warszawie. Pierwsze dane o frekwencji

Tegoroczny Marsz Niepodległości przeszedł z ronda Romana Dmowskiego na błonia Stadionu PGE Narodowego pod hasłem "Jeden naród, silna Polska". Oprócz prezydenta Karola Nawrockiego, uczestniczyli w nim m.in. politycy oraz działacze PiS i Konfederacji, m.in.: Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki, Krzysztof Bosak oraz Sławomir Mentzen.

Pojawiły się pierwsze informacje dotyczące frekwencji. Z szacunkowych danych stołecznego ratusza wynika, że manifestacja przyciągnęła ok. 100 tys. uczestników. Póki co, swoich danych dotyczących frekwencji nie podali organizatorzy. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia członkowie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości szacowali, że weźmie w nim udział ok. 250 tys. osób.

