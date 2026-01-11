Początki kariery Poli Negri

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Była jedyną w dziejach kina polską gwiazdą światowego formatu, uznawano ją za uniwersalny symbol seksu i urody, przetarła w Hollywood szlaki innym europejskim gwiazdom.
Romansowała z Charliem Chaplinem i Rudolfem Valentino, spacerowała po Bulwarze Zachodzącego Słońca z tygrysem (!) na smyczy. A przy okazji stała się ulubioną aktorką Hitlera, który zaliczył ją do "polskich Aryjczyków" i wzruszał się do łez na jej filmach.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
