Początki kariery Poli Negri

Romansowała z Charliem Chaplinem i Rudolfem Valentino, spacerowała po Bulwarze Zachodzącego Słońca z tygrysem (!) na smyczy. A przy okazji stała się ulubioną aktorką Hitlera, który zaliczył ją do "polskich Aryjczyków" i wzruszał się do łez na jej filmach.