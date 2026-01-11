Początki kariery Poli Negri
Początki kariery Poli Negri

Pola Negri
Pola Negri Źródło: Wikimedia Commons
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Była jedyną w dziejach kina polską gwiazdą światowego formatu, uznawano ją za uniwersalny symbol seksu i urody, przetarła w Hollywood szlaki innym europejskim gwiazdom.

Romansowała z Charliem Chaplinem i Rudolfem Valentino, spacerowała po Bulwarze Zachodzącego Słońca z tygrysem (!) na smyczy. A przy okazji stała się ulubioną aktorką Hitlera, który zaliczył ją do "polskich Aryjczyków" i wzruszał się do łez na jej filmach.

