Oni szli w Marszu Niepodległości. Zobacz zdjęcia

11 listopada, jak co roku, ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. W tym roku odbył się on pod hasłem: "Jeden naród, silna Polska". Odnosi się ono do problemu migracji.

W wydarzeniu uczestniczył prezydenta Karol Nawrocki, a także wielu polityków i działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, m.in: prezes PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, a także europoseł i lider Konferencji Korony Polskiej Grzegorz Braun.

Politycy chętnie dzielą się zdjęciami z wydarzenia w mediach społecznościowych. Niektórzy zostali uchwyceni przez fotoreporterów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

"W marszu trzeba iść"

Bez wątpienia niespodzianką na Marszu była obecność Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS zazwyczaj obchodził rocznicę odzyskania niepodległości w Krakowie. Co dziś mówi o swoim uczestnictwie w wydarzeniu?

– W marszu trzeba iść. Myśmy przez wiele lat nie szli, ale nie dlatego, że nie chcieliśmy, ale organizatorzy nas sobie nie życzyli. Nawet w 2018 roku trzeba było przeprowadzać ciężkie negocjacje, żeby w ogóle być w tym marszu. Teraz to się jednak zmieniło. Marsz jest dla wszystkich – mówi Kaczyński w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez komentatora Pawła Rybickiego.

Marsz Niepodległości 2025. Ratusz podał pierwsze dane o frekwencji

Z szacunkowych danych stołecznego ratusza wynika, że największa dziś manifestacja w Polsce przyciągnęła ok. 100 tys. uczestników. Póki co, swoich danych dotyczących frekwencji nie podali organizatorzy wydarzenia. Jeszcze przed jego rozpoczęciem członkowie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości szacowali, że weźmie w nim udział ok. 250 tys. osób.

